黃德几：蒙牛藉收購拓高端海外市場

今年上半年，集團收入398.57億元（人民幣，下同），按年上升15.6%，純利升33%至20.77億元，EBITDA升28.5%至35.12億元。毛利率下跌0.1個百分點至39.1%，惟經營利潤率升0.5個百分點至5.6%。縱使原料鮮奶價格上升，惟集團優化產品結構，以及政府下調企業增值稅率等因素，有助抵消利淡影響。隨着內地政府推動內需，提振國內消費潛力，加上內地乳品業屬日常消耗品，受經濟周期影響較低。

受惠中央推動內需 經濟周期影響較低

液態奶繼續為主要收入來源，今年上半年分部收入按年升14.4%至331.09億元，佔總收入的83.1%，其中超高溫消毒法（Ultra-heat treatment，簡稱UHT）的重點產品包括特侖蘇、蒙牛純牛奶等，具有一定知名度。另外，集團擁有全產業鏈佈局，集團透過持有現代牧業（1117）和雅士利（1230），分別拓展上游資源和配方奶粉業務。

可28.5元吸 不跌穿27.2元續持有

走勢上，8月28日呈「射擊之星」的利淡形態，翌日裂口下跌，形成下降軌，先後失守多條主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮28.5港元吸納，反彈阻力32.2港元，不跌穿27.2港元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]