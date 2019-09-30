沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（下）

「網魚」這種招攬方法是上述3種中成本最高的，業內稱為「Cold Call」，手法就像漁船出海拖網捕魚。其實大家曾在大灣區考察過樓盤，你的姓名、電話號碼早已登記在案，之後國內中介公司就可透過Call Centre打電話找你，他們有時或會用香港電話卡，發Whatsapp、WeChat或電郵聯絡你，約你到內地看樓。

Cold Call「網魚」 上釣後死纏爛打

以筆者所知，「網魚」亦是內地中介最有效招攬客戶的方法，有些中介公司甚至願意增加成本，聘請一大批員工、租間寫字樓然後去買這些聯絡電話回來，每日不斷的安排員工打電話，大海網魚式的務求有客戶上釣。

當然，情况亦如「釣魚」、「擢泥鯭」一樣，當你收到這些電話，你不會知道對方屬於哪家中介公司，帶你去參觀甚麼樓盤你亦不會清楚，這對投資者來說實在非常危險。要是你上釣，參加了他們的睇樓團，對方會用盡辦法折騰你，不讓你離開，最起碼也要迫使你繳付誠意金或訂金為止。

騙買「小產權房」 只限村民自住

有些投資者甚至上了車後被騙、被打劫，因身處國內，被載到一些人生路不熟的地方，不懂或不敢貿然報警；就算報了警，又未必馬上受理。又有些投資者可能認為損失十萬八萬訂金是小數目，不想弄大件事，當買了個金錢上的教訓便算。確確實實，筆者在出席公開活動或演講時，經常有受害者向我申訴或請教解決方法。

筆者有一個實例，不知大家有沒有印象看過一則新聞，報道指有香港投資者在內地購入屬「小產權房」的物業後，才發現物業只可作村民自住的房屋，同時無國家簽發的土地使用證和預售許可證，加上樓盤屬違法建築，被內地有關當局勒令清拆，苦主每人損失30萬至40萬元人民幣不等。筆者就是收到以上幾位受害人求助，向我尋求解決方法，甚至找上議員希望可以出面跟進，然而至今仍未有完滿的解決結果。

筆者在收到他們求助後也奇怪甚麼原因導致其買下「小產權房」，據他們形容，說是參加了香港一家上市公司所辦的睇樓團，但在坐睇樓車期間卻有人扮客指着樓盤對面馬路的另一幢樓宇，說這樓宇更抵買，價錢平三分之一，於是心動下做錯決定，他們在買樓時甚至不知道甚麼是「小產權」呢！

扮投資者力薦樓盤兼「落訂」

筆者更知道，有些中介為了消除客戶的戒心，在看樓過程中假扮投資者，向其他客戶騙說自己親友在內地居住，所以得知哪幢樓宇值得投資，甚至在客戶面前假裝落訂，令人信以為真的跟着他下訂金。可以說，中介行業有不少蠱惑招數，希望大家在看完這篇文章後，日後若遇上「釣魚」、「擢泥鯭」或「網魚」這三大招攬手法時，也懂得如何應對，避免招致損失。

如各位想再清楚了解筆者提到的三大投資大灣區中伏陷阱，或是想知道更多投資大灣區需要注意的事項，也可上Youtube搜尋「灣區博士沈永年」收看「滑雪教投資」一連三輯視頻，那裏會有詳盡講解。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]