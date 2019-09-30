經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

下一篇 上一篇

沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（下）

【明報專訊】前兩期專欄提到，香港投資者到大灣區買樓經常遇到「釣魚」、「擢泥鯭」兩類中伏陷阱，也是國內中介常用來招攬香港投資者的手法，原來還有一種經常遇到的中伏位，那就是「網魚」！

「網魚」這種招攬方法是上述3種中成本最高的，業內稱為「Cold Call」，手法就像漁船出海拖網捕魚。其實大家曾在大灣區考察過樓盤，你的姓名、電話號碼早已登記在案，之後國內中介公司就可透過Call Centre打電話找你，他們有時或會用香港電話卡，發Whatsapp、WeChat或電郵聯絡你，約你到內地看樓。

Cold Call「網魚」 上釣後死纏爛打

以筆者所知，「網魚」亦是內地中介最有效招攬客戶的方法，有些中介公司甚至願意增加成本，聘請一大批員工、租間寫字樓然後去買這些聯絡電話回來，每日不斷的安排員工打電話，大海網魚式的務求有客戶上釣。

當然，情况亦如「釣魚」、「擢泥鯭」一樣，當你收到這些電話，你不會知道對方屬於哪家中介公司，帶你去參觀甚麼樓盤你亦不會清楚，這對投資者來說實在非常危險。要是你上釣，參加了他們的睇樓團，對方會用盡辦法折騰你，不讓你離開，最起碼也要迫使你繳付誠意金或訂金為止。

騙買「小產權房」 只限村民自住

有些投資者甚至上了車後被騙、被打劫，因身處國內，被載到一些人生路不熟的地方，不懂或不敢貿然報警；就算報了警，又未必馬上受理。又有些投資者可能認為損失十萬八萬訂金是小數目，不想弄大件事，當買了個金錢上的教訓便算。確確實實，筆者在出席公開活動或演講時，經常有受害者向我申訴或請教解決方法。

筆者有一個實例，不知大家有沒有印象看過一則新聞，報道指有香港投資者在內地購入屬「小產權房」的物業後，才發現物業只可作村民自住的房屋，同時無國家簽發的土地使用證和預售許可證，加上樓盤屬違法建築，被內地有關當局勒令清拆，苦主每人損失30萬至40萬元人民幣不等。筆者就是收到以上幾位受害人求助，向我尋求解決方法，甚至找上議員希望可以出面跟進，然而至今仍未有完滿的解決結果。

筆者在收到他們求助後也奇怪甚麼原因導致其買下「小產權房」，據他們形容，說是參加了香港一家上市公司所辦的睇樓團，但在坐睇樓車期間卻有人扮客指着樓盤對面馬路的另一幢樓宇，說這樓宇更抵買，價錢平三分之一，於是心動下做錯決定，他們在買樓時甚至不知道甚麼是「小產權」呢！

扮投資者力薦樓盤兼「落訂」

筆者更知道，有些中介為了消除客戶的戒心，在看樓過程中假扮投資者，向其他客戶騙說自己親友在內地居住，所以得知哪幢樓宇值得投資，甚至在客戶面前假裝落訂，令人信以為真的跟着他下訂金。可以說，中介行業有不少蠱惑招數，希望大家在看完這篇文章後，日後若遇上「釣魚」、「擢泥鯭」或「網魚」這三大招攬手法時，也懂得如何應對，避免招致損失。

如各位想再清楚了解筆者提到的三大投資大灣區中伏陷阱，或是想知道更多投資大灣區需要注意的事項，也可上Youtube搜尋「灣區博士沈永年」收看「滑雪教投資」一連三輯視頻，那裏會有詳盡講解。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

卓悅醞釀縮舖 遊客區7店「約滿清貨」 公司：不評論 業界：黃金周市道難樂觀
卓悅醞釀縮舖 遊客區7店「約滿清貨」 公司：不評論 業界：黃金周市道難樂觀
毋懼淡市 內地護膚店攻港
毋懼淡市 內地護膚店攻港
東角Laforet減租25% 租戶：難滿足附帶條件
東角Laforet減租25% 租戶：難滿足附帶條件
貴賓廳仍弱 澳門十一黃金周或「旺丁不旺財」
貴賓廳仍弱 澳門十一黃金周或「旺丁不旺財」
匯控新任行政總裁 傳鎖定兩目標
匯控新任行政總裁 傳鎖定兩目標
邦德梁江：宏觀環境挑戰大 選股重視護城河
邦德梁江：宏觀環境挑戰大 選股重視護城河
恒指短期有下跌空間 沽期指對冲市場風險
恒指短期有下跌空間 沽期指對冲市場風險
5隻優質股具投資亮點
5隻優質股具投資亮點
滔搏穩踞內地龍頭 代理名牌運動鞋服 過度依賴Nike Adidas成隱憂
滔搏穩踞內地龍頭 代理名牌運動鞋服 過度依賴Nike Adidas成隱憂
專家分析
專家分析
大行看好同業寶勝 籲買入
大行看好同業寶勝 籲買入
新創建：富通可藉新世界拓展業務 經營形勢嚴峻 或先售免稅店業務
新創建：富通可藉新世界拓展業務 經營形勢嚴峻 或先售免稅店業務
會展多預早一年訂場 示威活動影響微
會展多預早一年訂場 示威活動影響微
馮氏全渠道：港企加快進軍內地電商
馮氏全渠道：港企加快進軍內地電商
提供「全覆蓋服務」 外商省內地營運團隊
提供「全覆蓋服務」 外商省內地營運團隊
美財政部：現無計劃阻中企上市
美財政部：現無計劃阻中企上市
螞蟻金服增資近80億元 張勇蔡崇信任董事
螞蟻金服增資近80億元 張勇蔡崇信任董事
世紀聯合今起招股 每手2485元入場
世紀聯合今起招股 每手2485元入場
張兆聰：美限制中國資本 說易行難
張兆聰：美限制中國資本 說易行難
訂儲蓄計劃 買美元債收息
訂儲蓄計劃 買美元債收息
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：受惠訪澳旅客增 吸金沙牛53096
金子：受惠訪澳旅客增 吸金沙牛53096
張兆聰：澳門賭收平穩 低吸金沙博反彈
張兆聰：澳門賭收平穩 低吸金沙博反彈
蔡金強：坐在火山口的港鐵
蔡金強：坐在火山口的港鐵
潘啓才：從現實世界學習財技
潘啓才：從現實世界學習財技
李聲揚：若美禁中資上市 港交所受惠
李聲揚：若美禁中資上市 港交所受惠
謝偉銓：訂定住屋支出入息合適比例
謝偉銓：訂定住屋支出入息合適比例
黃德几：蒙牛藉收購拓高端海外市場
黃德几：蒙牛藉收購拓高端海外市場
伍禮賢：中交建逆周期防守力強
伍禮賢：中交建逆周期防守力強
許繹彬：內憂外患之際 港股料持續牛皮
許繹彬：內憂外患之際 港股料持續牛皮
陸振輝：內地租車自駕遊 平過租單車
陸振輝：內地租車自駕遊 平過租單車
陳增濤：Domaine des Varoilles擁3個獨佔園
陳增濤：Domaine des Varoilles擁3個獨佔園
謝紹榮：美匯指數如高於100要小心
謝紹榮：美匯指數如高於100要小心
陸振球：從魚翅撈飯找投資靈感
陸振球：從魚翅撈飯找投資靈感
陸振球：10月避險 留意美國公用股ETF
陸振球：10月避險 留意美國公用股ETF
林少陽：中美金融巿場摩擦逐步升級
林少陽：中美金融巿場摩擦逐步升級
技術取勝：煤氣仍守上升軌
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：當聯儲局完成減息 如何是好？
潘迪藍：當聯儲局完成減息 如何是好？
Sean Taylor：資訊科技前景俏 減持工業地產股
Sean Taylor：資訊科技前景俏 減持工業地產股
蘇沛豐：寶勝升軌支持 短線目標2.6元
蘇沛豐：寶勝升軌支持 短線目標2.6元
李順威：回購利率高企 今年難收緊銀根
李順威：回購利率高企 今年難收緊銀根
劉思明：動力股買少見少 敏華值博
劉思明：動力股買少見少 敏華值博
何啟聰：下限定價有水位 百威Call 11270
何啟聰：下限定價有水位 百威Call 11270
瑞銀亞洲：累積升幅大 美團沽11034
瑞銀亞洲：累積升幅大 美團沽11034
摩根大通亞洲：憧憬銷情回暖 吉利Call 26146
摩根大通亞洲：憧憬銷情回暖 吉利Call 26146
周顯：監管機構「暴政」 滅絕小型上市公司
周顯：監管機構「暴政」 滅絕小型上市公司
何濼生：世銀報告反映港管治水平不低
何濼生：世銀報告反映港管治水平不低
王弼：鬥地主只會加速外資撤離
王弼：鬥地主只會加速外資撤離
曾淵滄：收地條例對細價樓打擊大
曾淵滄：收地條例對細價樓打擊大
湯文亮：獨立調查 反利警方
湯文亮：獨立調查 反利警方
陳永傑：油價升無礙美減息
陳永傑：油價升無礙美減息
廖偉強：平價盤多稍縱即逝
廖偉強：平價盤多稍縱即逝
布少明：群策群力 解房策困局
布少明：群策群力 解房策困局
李志成：土地供應續減 宜加快覓地
李志成：土地供應續減 宜加快覓地
郭思治．推介股份：新創建（0659）
郭思治．推介股份：新創建（0659）
歐宸銘．推介股份：天立教育（1773）
歐宸銘．推介股份：天立教育（1773）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：歐元弱勢難改 港經濟雪上加霜
盧楚仁：歐元弱勢難改 港經濟雪上加霜
新盤本季僅4060宗 按季挫三成 反修例風波貿易戰夾擊 業界料下季低價開盤
新盤本季僅4060宗 按季挫三成 反修例風波貿易戰夾擊 業界料下季低價開盤
空置稅殺到 新地新世界￼地加快賣樓
空置稅殺到 新地新世界￼地加快賣樓
周末一手成交18宗 個半月新低
周末一手成交18宗 個半月新低
海翩滙2房820萬 3年升值不足兩成
海翩滙2房820萬 3年升值不足兩成
鄧成波家族筲箕灣工廈 申轉酒店暫全數反對
鄧成波家族筲箕灣工廈 申轉酒店暫全數反對
MARINI向南望海景
MARINI向南望海景
淘大交投反彈 均呎守1.6萬
淘大交投反彈 均呎守1.6萬
女性重家庭 退休儲蓄較需時
女性重家庭 退休儲蓄較需時