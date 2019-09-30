李聲揚：若美禁中資上市 港交所受惠

「反修例」風波最後當然觸及中港價值的不同，甚至是中國價值和世界價值的不同。然後無可避免地討論的問題，就是香港對中國有何價值？和香港的定位是什麼？

世事總是說來容易，實行難。人人都說不圍爐，但談何容易？一派（建制？）的說法是，香港的經濟佔中國整體總量（以GDP為計），已由回歸前的兩三成，跌至今天的3%。但另一方面，亦有人指出，3%的GDP，不等於重要性只是3%。正如腦部或心臟，只佔你體重一小部分，但是不能或缺。

誰是誰非？現在是極端的年代（不止香港），話說得愈盡就愈有市場。聞說中立難聽過粗口，但小弟仍然要「各打五十大板」。真相就在兩者中間。

倫融交易所行政總裁David Schwimmer，在公開拒絕港交所「求愛」時提到，上海才是中國的金融中心。我看此話不用太認真，倫交所只是用國產土豪去打發港產土豪。總不見倫交所會接受與上海交易所合併吧！而所謂倫交所寧願和上海合作，也是因為「條件」不同。說得俗一點，國產土豪現在只是吃飯看電影，當然可以。但若要終身相許，則是港產國產皆免問。

滬深「假以時日」取代香港？

上星期《金融時報》有篇相當有趣的讀者來信，是由東方資本（Orient Capital Research）的Andrew Collier撰寫。小弟並不認識此人，由公開資料知道，Andrew現居於香港，之前是中銀國際美國的主席，也在耶魯攻讀中國研究，亦在北大學中文，似乎並非閉門造車的離地老外。

Andrew的文章重點可以兩句說完（也是文章的副題）：香港作為中國國際金融中心的地位，並沒有一般人吹捧的重要。假以時日（Over Time），北京樂於看見深圳和上海取而代之。小弟評點：後半句較簡單，北京當然「樂於看見」，問題是能否取代？至於「假以時日」云云有點賴皮。只爭朝夕，是十年？五十年？一百年？不要忘記「新中國」才七十年歷史。

港仍主導中資境外融資

但Andrew的前半句則比較有趣，到底香港作為中國的國際金融中心，有幾重要？ Andrew指出香港銀行貸款超過三分之一是借予內地，相反內地貸款只有4%是借予香港——這和GDP論一樣，無甚特別。提到港交所每日成交遠低於深圳或上海，邏輯也一樣。

所以戲肉仍是融資。過去8年，中資企業的境外IPO，香港佔了超過七成。發債也佔六成，而銀團貸款也佔四分之一。但Andrew認為這並非不可取代，中資公司大可選擇其他地方上市，現在已有超過150家中資公司在美國上市，市值已達10萬億美元，更包括11家國企。小弟補充：隨着英國脫歐，可以想像倫敦及歐洲亦會加入戰團，拉攏中資公司上市。而隨着資訊科技發達，公司在什麼地方上市，不如以前重要。

美強制中資除牌 技術上有困難

小弟閱畢Andrew文章，即傳來報道美國正研究將在美國上市的中資公司除牌，另外禁止政府退休金買中資股。這兩招的確夠辣，但小弟有點懷疑如何實行。難道是全部收歸國有？還是向現在持有這些美股的投資者高價賠償？即使在美國，相信都會引起不少反彈。至於禁止政府退休金買中資股，其實David Webb之前已經有提過（早有內幕？）影響會是激烈，但短暫——畢竟其實這和信貸評級一樣，未必直接影響公司價值。

當然末日論者要想像更差的情况，永遠是有可能。看看當年制裁俄鋁（0486），直頭買都不讓你買，甚至彭博報價也是空白畫面——但到頭來也是有得傾。

若赴美上市一路被切斷，那當然中資企業更要倚賴香港。政治來說是禍是福，留待大家研究。但也代表港交所更加重要。而之前港交所的股價，因打算高價收購倫交所而受壓。但看來此刁撻Q機會極高，照計擔心攤薄效應的壞因素會消失。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]