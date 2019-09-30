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蔡金強：坐在火山口的港鐵

【明報專訊】香港「反送中」引發的「暴動」已持續3個多月，整個社會被重創，應算得上是二戰以來數一數二的嚴重級別，現在的香港算得上是「魔障之城」，人們到底在幹什麼，為何執意要摧毁這個城市的安定繁榮？

可能20年後會有人為自己今天的堅持有截然不同的理解，問題是現在都很迷於悲壯！說回經濟，SARS級別，這次除了地產商們被放在火上烤，香港交通之兩大天王——國泰（0293）和港鐵（0066）都是坐在火山口，除了生意大受衝擊，意識形態上還被夾在正反兩邊，裏外不是人，相當悲慘。國泰好像還慢慢被放過一馬，港鐵現在一人承擔大部分壓力，被「暴動者」稱為「黨鐵」，又被國內傳媒稱為「縱容者」，跳進黃河洗不清。

同情歸同情，身為股市中人，港鐵還吸引嗎？過去七八年，港鐵股價就是一個緩慢爬坡的過程，典型慢牛，尤其是2014年那怕「佔中」以後，股價還從20來塊漲到最高的55.45元，每年複合接近25至30%，似乎什麼時候買都是對的。基金追捧的邏輯也是非常簡單，港鐵作為香港本地公用公司，港鐵出行是剛需，業務模式具有壟斷性，且不停有新線路投入運營。港鐵附屬的商場業務也穩定，還是香港最大的土地提供者，充分享受到香港地產繁榮的極大紅利。公司兼備公用事業的穩定（且有增長），和地產的繁榮暴利，很爽的是，還有2至3厘股息分紅。所以公司一直都有極高的估值，NAV折讓可能只有十來個%，市盈率25、6倍。

港鐵，聽上去是一家從事鐵路運營的公司，但閱讀公司年報後你會發現不是的。公司不僅從事客運相關服務，傳統的物業租賃業務，甚至物業開發才是它最大盈利貢獻者。從EBITDA結構來說，客運業務收入只佔全部收入的38%，車站商務收入（車站內店舖租金及各種廣告收入等）和物業租賃及管理業務收入（主要是港鐵上蓋商場物業租金收入）兩者佔EBITDA接近一半，地產開發貢獻近10%，所以會發現港鐵公共事業只佔四成，地產佔六成。其他國內業務和海外業務幾乎沒有盈利貢獻，只是增加未來的希望。

鐵路收租業務 將面目全非

這次「暴動」，坐在火山口的港鐵，生意受到極大影響，就連本以為是公用穩定事業的鐵路運營事業。現在的「暴動人士」和支持者覺得港鐵既淪為「黨鐵」，何須給票錢？看看數據，港鐵8月本地服務乘客量全線急挫，其中平日日均乘客量為452.3萬人次，為2016年5月以來最低，按年及按月均挫逾4%；整個8月總乘客量按年挫7.5%。至於反映訪港旅客情况的高鐵，日均量更降至3.69萬人次，為去年9月開通以來最低。港鐵8月乘客量全線下挫，其中本地服務全月僅錄1.31億人次，按年瀉7.5%，按月亦跌5.3%，表現為今年第二低，僅次於2月；日均乘客量為452.3萬人次，按年跌約5%，按月則挫4.1%。「暴動」應會變成長期化，港鐵8月數據垃圾，你以為9月、10月會反彈嗎？未來10個月，港鐵客運數據應該都是負增長，所以每當有朋友辯論公用股如煤氣（0003），港鐵這些怎樣怎樣不受市差影響，小金人都想笑，二季度煤氣的用氣量跌了沒？現在港鐵的客運數跌了沒？何况港鐵肯定很快會推遲折扣優惠，那票價也會跌，很多分析師假設港鐵今明兩年年票價每年漲3%，現在可能是跌1.3%和2.5%，對於公用事業這影響有多大，大家知道嗎？估值分別可以是20來倍市盈率和十來倍。今年客運事業的EBITA應該持平在82億元左右，明年可能跌5%，這算很客氣了！

港鐵車站的商務收入和物業租賃及管理業務收入佔EBITDA近半，這決定港鐵的命運，前者貢獻30%EBITDA，現港鐵成「暴動分子」頭號敵人，每天幾乎有港鐵站關門，頻遭破壞，廣告也大受影響。港鐵商場也是主戰場，寫字樓兩三年後租金也堪憂，小金人覺得這兩塊明年跌8%至10%應該逃不掉。剩下佔10%的地產銷售短中期無礙，長期因為房價下跌也不甚了了。

核心盈利料連跌兩年

2019年中期，計入沙中線和英國項目作24.3億撥備後，港鐵中期基本盈利按年跌26%至34.4億元，同比降低26%。撇除計提撥備，核心基本業務利潤近58億（去年全年113億）同比增速還行。可下半年業績表現全方位地面目全非。小金人覺得港鐵2019全年核心基本業務利潤（撇除撥備）大體107億元，再扣撥備24.3億元，剩下多少。明年港鐵核心基本業務盈利可能在95億元左右，連續第二年下跌，就算2021，2022應該也未必能有所反彈，就是大體在100億元左右水平。

那港鐵的估值就很簡單，它市值2730億港元，如果明年利潤95到100億元，那市盈率就是27倍，而2019，2020盈利增速為負，未來也是平最多，NAV折讓接近零。這樣的估值matrix，它簡直貴到飛起，市值最多值2000億元。可能說那最厲害的分紅。今年明年利潤大致100億元，就算70%分紅，也只有2.6厘分紅，有多好？公司的淨負債率中期為14.4%，利息覆蓋倍數達到13.4倍。總有息負債為371.5億港元，平均借貸成本僅2.8%。這是它現在唯一優勢。可那又怎樣？

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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