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2019年9月30日星期一
環球數據前瞻
卓悅醞釀縮舖 遊客區7店「約滿清貨」 公司：不評論 業界：黃金周市道難樂觀
毋懼淡市 內地護膚店攻港
東角Laforet減租25% 租戶：難滿足附帶條件
貴賓廳仍弱 澳門十一黃金周或「旺丁不旺財」
匯控新任行政總裁 傳鎖定兩目標
邦德梁江：宏觀環境挑戰大 選股重視護城河
恒指短期有下跌空間 沽期指對冲市場風險
5隻優質股具投資亮點
滔搏穩踞內地龍頭 代理名牌運動鞋服 過度依賴Nike Adidas成隱憂
專家分析
大行看好同業寶勝 籲買入
新創建：富通可藉新世界拓展業務 經營形勢嚴峻 或先售免稅店業務
會展多預早一年訂場 示威活動影響微
馮氏全渠道：港企加快進軍內地電商
提供「全覆蓋服務」 外商省內地營運團隊
美財政部：現無計劃阻中企上市
螞蟻金服增資近80億元 張勇蔡崇信任董事
世紀聯合今起招股 每手2485元入場
張兆聰：美限制中國資本 說易行難
訂儲蓄計劃 買美元債收息
環球數據前瞻
金子：受惠訪澳旅客增 吸金沙牛53096
張兆聰：澳門賭收平穩 低吸金沙博反彈
蔡金強：坐在火山口的港鐵
潘啓才：從現實世界學習財技
李聲揚：若美禁中資上市 港交所受惠
謝偉銓：訂定住屋支出入息合適比例
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（下）
黃德几：蒙牛藉收購拓高端海外市場
伍禮賢：中交建逆周期防守力強
許繹彬：內憂外患之際 港股料持續牛皮
陸振輝：內地租車自駕遊 平過租單車
陳增濤：Domaine des Varoilles擁3個獨佔園
謝紹榮：美匯指數如高於100要小心
陸振球：從魚翅撈飯找投資靈感
陸振球：10月避險 留意美國公用股ETF
林少陽：中美金融巿場摩擦逐步升級
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：當聯儲局完成減息 如何是好？
Sean Taylor：資訊科技前景俏 減持工業地產股
蘇沛豐：寶勝升軌支持 短線目標2.6元
李順威：回購利率高企 今年難收緊銀根
劉思明：動力股買少見少 敏華值博
何啟聰：下限定價有水位 百威Call 11270
瑞銀亞洲：累積升幅大 美團沽11034
摩根大通亞洲：憧憬銷情回暖 吉利Call 26146
周顯：監管機構「暴政」 滅絕小型上市公司
何濼生：世銀報告反映港管治水平不低
王弼：鬥地主只會加速外資撤離
曾淵滄：收地條例對細價樓打擊大
湯文亮：獨立調查 反利警方
陳永傑：油價升無礙美減息
廖偉強：平價盤多稍縱即逝
布少明：群策群力 解房策困局
李志成：土地供應續減 宜加快覓地
郭思治．推介股份：新創建（0659）
歐宸銘．推介股份：天立教育（1773）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：歐元弱勢難改 港經濟雪上加霜
新盤本季僅4060宗 按季挫三成 反修例風波貿易戰夾擊 業界料下季低價開盤
空置稅殺到 新地新世界￼地加快賣樓
周末一手成交18宗 個半月新低
海翩滙2房820萬 3年升值不足兩成
鄧成波家族筲箕灣工廈 申轉酒店暫全數反對
MARINI向南望海景
淘大交投反彈 均呎守1.6萬
女性重家庭 退休儲蓄較需時
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【明報專訊】（請看附圖）
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卓悅醞釀縮舖 遊客區7店「約滿清貨」 公司：不評論 業界：黃金周市道難樂觀
毋懼淡市 內地護膚店攻港
東角Laforet減租25% 租戶：難滿足附帶條件
貴賓廳仍弱 澳門十一黃金周或「旺丁不旺財」
匯控新任行政總裁 傳鎖定兩目標
邦德梁江：宏觀環境挑戰大 選股重視護城河
恒指短期有下跌空間 沽期指對冲市場風險
5隻優質股具投資亮點
滔搏穩踞內地龍頭 代理名牌運動鞋服 過度依賴Nike Adidas成隱憂
專家分析
大行看好同業寶勝 籲買入
新創建：富通可藉新世界拓展業務 經營形勢嚴峻 或先售免稅店業務
會展多預早一年訂場 示威活動影響微
馮氏全渠道：港企加快進軍內地電商
提供「全覆蓋服務」 外商省內地營運團隊
美財政部：現無計劃阻中企上市
螞蟻金服增資近80億元 張勇蔡崇信任董事
世紀聯合今起招股 每手2485元入場
張兆聰：美限制中國資本 說易行難
訂儲蓄計劃 買美元債收息
環球數據前瞻
金子：受惠訪澳旅客增 吸金沙牛53096
張兆聰：澳門賭收平穩 低吸金沙博反彈
蔡金強：坐在火山口的港鐵
潘啓才：從現實世界學習財技
李聲揚：若美禁中資上市 港交所受惠
謝偉銓：訂定住屋支出入息合適比例
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（下）
黃德几：蒙牛藉收購拓高端海外市場
伍禮賢：中交建逆周期防守力強
許繹彬：內憂外患之際 港股料持續牛皮
陸振輝：內地租車自駕遊 平過租單車
陳增濤：Domaine des Varoilles擁3個獨佔園
謝紹榮：美匯指數如高於100要小心
陸振球：從魚翅撈飯找投資靈感
陸振球：10月避險 留意美國公用股ETF
林少陽：中美金融巿場摩擦逐步升級
技術取勝：煤氣仍守上升軌
潘迪藍：當聯儲局完成減息 如何是好？
Sean Taylor：資訊科技前景俏 減持工業地產股
蘇沛豐：寶勝升軌支持 短線目標2.6元
李順威：回購利率高企 今年難收緊銀根
劉思明：動力股買少見少 敏華值博
何啟聰：下限定價有水位 百威Call 11270
瑞銀亞洲：累積升幅大 美團沽11034
摩根大通亞洲：憧憬銷情回暖 吉利Call 26146
周顯：監管機構「暴政」 滅絕小型上市公司
何濼生：世銀報告反映港管治水平不低
王弼：鬥地主只會加速外資撤離
曾淵滄：收地條例對細價樓打擊大
湯文亮：獨立調查 反利警方
陳永傑：油價升無礙美減息
廖偉強：平價盤多稍縱即逝
布少明：群策群力 解房策困局
李志成：土地供應續減 宜加快覓地
郭思治．推介股份：新創建（0659）
歐宸銘．推介股份：天立教育（1773）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：歐元弱勢難改 港經濟雪上加霜
新盤本季僅4060宗 按季挫三成 反修例風波貿易戰夾擊 業界料下季低價開盤
空置稅殺到 新地新世界￼地加快賣樓
周末一手成交18宗 個半月新低
海翩滙2房820萬 3年升值不足兩成
鄧成波家族筲箕灣工廈 申轉酒店暫全數反對
MARINI向南望海景
淘大交投反彈 均呎守1.6萬
女性重家庭 退休儲蓄較需時
卓悅醞釀縮舖 遊客區7店「約滿清貨」 公司：不評論 業界：黃金周市道難樂觀
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東角Laforet減租25% 租戶：難滿足附帶條件
貴賓廳仍弱 澳門十一黃金周或「旺丁不旺財」
匯控新任行政總裁 傳鎖定兩目標
邦德梁江：宏觀環境挑戰大 選股重視護城河
恒指短期有下跌空間 沽期指對冲市場風險
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滔搏穩踞內地龍頭 代理名牌運動鞋服 過度依賴Nike Adidas成隱憂
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新創建：富通可藉新世界拓展業務 經營形勢嚴峻 或先售免稅店業務
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歐宸銘．推介股份：天立教育（1773）
李嘉廉．推介股份：山東黃金（1787）
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