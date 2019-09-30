訂儲蓄計劃 買美元債收息

Ocean在個人理財目標、投資和購買個人保險方面都缺乏清晰目標，沒有配合個人理財需求及將來事業發展上的資金需要。筆者建議他購買人壽及醫療保險，以及制定儲蓄計劃。Ocean家用支出每月2000元，考慮到父親將於5年後退休，相信Ocean每月的家用也相應提高至約4000元。假設每年通脹2%，以30年計，家用支出約200萬元，因此，一份200萬元的人壽保險便是你對家人的責任保障。筆者建議Ocean以低成本及不加保費的條件下選擇年期人壽保險，以目前27歲計，不吸煙且身體健康，購買30年期200萬元人壽保險，每月固定保費為280元。

醫療保障上，全數賠償的醫療保障計劃在不幸遇上惡疾或重症時可減輕家人及自己的負擔。Ocean選擇每年兩萬元墊底費的條件下，每年1000萬元醫療額的全數賠償保險的年保費約4500元，相信這兩項基本而全面的人壽及醫療保障，Ocean需負擔的每月開支也不過700元，在財政上不會帶來太大壓力。

筆者建議Ocean將餘下收入作全面的儲蓄規劃。若希望選擇運用本金來收取利息作長遠資產增值，更需要在沒有太大家庭負擔的條件下盡快為資金增值。選擇儲蓄方案時Ocean必須留意：第一，考慮現金流的彈性；第二，個人能承受的投資風險能力；第三，投資回報。當然年期的長短多寡需要因應你的理財目標而釐定，最重要不要盲目跟風及胡亂投資自己不太了解的高風險產品，結果往往得不償失。建議Ocean可考慮將每月3000元定額供款在一些每月派息美元高收益債券，現時每年平均回報7.5厘，因儲蓄高彈性及每月收息，假設首儲蓄期為18個月，本金連利息可儲蓄至57,000元，料足夠應付CFA課程。

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