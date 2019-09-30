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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：美限制中國資本 說易行難

【明報專訊】上周五美股下跌，市傳特朗普正考慮對中國實施資本限制，包括限制美國政府退休基金進入中國股市、將中概股除牌、限制美國公司管理的股指（例如MSCI）納入中資企業等等，消息拖累美股下跌，科技股跌逾1％，港股夜期表現最差，國期跌1.5％。此舉會對全球金融市場有翻天覆地的影響，較大可能是談判前的施壓。只是市場部署一定要為最壞情况作打算，而資本限制對中國來說也是一個痛點。

資本限制說易行難，也涉及很多法律問題。例如將中概股除牌，現有股東、企業本身一定向美國政府提出訴訟，而外資持有中國債券和股票數以萬億美元計，佔各大股指、債券指數比重已不低，若強行要求沽售或減持，將為市場帶來劇烈震盪，筆者認為可能性非常低。美股上周五下跌但幅度有限，可見市場不太相信會成真。

特朗普對付中國的招數，先是集中在關稅，緊接就是華為禁令，現在則改為資本限制，試圖找出能令中國低頭的措施。如果特朗普不惜犧牲美國牛市也要打低中國，資本限制對中國無疑是最致命的。雖然中國坐擁3萬億美元外匯儲備，也不斷錄得貿易盈餘，但自從不再強制結匯後，結售匯順差都趨跌。2018年貨物貿易項下的結售匯順差按年減少了17％，今年1至8月進一步減少40％至只有1112億美元，絕對規模下降了745億美元。當然，人民幣貶值令企業結匯意願低，但其實至今貶值幅度不少，依然無法引起企業結匯興趣，市場信心相當弱，這才是一個大問題。

人幣貶值沒提升企業結匯興趣

中國貿易順差轉弱，賺到的也未必結匯，但這個趨勢則被外資流入所抵消。2018年直接投資項下實現結售匯順差345億美元，今年前8個月為順差262億美元。2018年證券投資項下的結售匯為順差175億美元，今年前8個月為順差117億美元。由此可見，中方取消QFII及RQFII的額度限制，不見得就是擴大對外開放那麼好，更大誘因來自中國賺取外匯的能力下降。若特朗普抓住這一弱點進行猛攻，相對於關稅和華為禁令，效果會更大。只是殺敵一千自損八百，美股的牛市很可能就此完結，而失去中國這個美債重要買家，其所持債券又勢將被拋售，美債也可能步入熊市，屆時金融市場將出現危機級的震盪。

美債倘進熊市 金融市場將現危機級震盪

本周會減持500股友邦（1299）、500股恒生H股ETF（2828），沽出IGV和偏弱的三生製藥（1530），小注買入50股NIKE。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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