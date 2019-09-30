螞蟻金服增資近80億元 張勇蔡崇信任董事

阿里入股螞蟻金服的交易源於雙方在2014年8月所簽訂的戰略協議，協議承諾螞蟻金服每年需向阿里支付知識產權及技術服務費，金額相當於螞蟻金服稅前利潤的37.5%；在2019財政年度，螞蟻金服支付的服務費為5.17億元。協議又訂明，在條件允許下，阿里有權入股並持有螞蟻金服33%股份，並將相應的知識產權轉讓給螞蟻金服，支付服務費的安排同步終止。

去年2月，阿里與螞蟻金服聯合宣布，阿里會透過一家子公司入股螞蟻金服，獲得其股權後就不再分享其利潤。業內人士普遍預料，隨着阿里入股螞蟻金服，雙方戰略合作將更為緊密，有利於更好地推動電商和普惠金融，並有助中國電商邁向全球化，進一步建立eWTP（世界電子貿易平台）。

阿里入股33% 料推動全球電商平台

螞蟻金服與此同時新增一項對外投資，被投資企業為天津金融資產交易所有限責任公司，螞蟻金服為大股東，持股比例為19.72%。