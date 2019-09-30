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馮氏全渠道：港企加快進軍內地電商

【明報專訊】近月本港社會運動逐漸衝擊零售及旅遊業，主要協助海外品牌進軍內地電商的馮氏全渠道服務高級副總裁梁皚貝表示，近月來自香港零售品牌的查詢有明顯上升，估計企業冀在旅客下跌下主動出擊，當中不少原本處於觀望態度的港企亦加快進軍內地電商。另外，內地熱門的「雙十一」購物節臨近，梁皚貝表示，今年港企或會再加強內地電商的宣傳力度，以彌補香港市場疲弱的損失。

訪港旅客跌 冀主動出擊

梁皚貝表示，公司主要協助海外品牌進軍中國市場，並提供一站式「全覆蓋服務」（見另稿），包裝電商的店舖營運、市場推廣、客戶服務、大數據分析、設計及科技支援。 早前香港旅發局公布7月訪港旅客按年跌4.8%至519.70萬人次，梁皚貝表示：「（香港品牌）傾向不再等待旅客來港（到店）消費，自己放上內地電商增加機會。」

內地電商市場規模龐大，根據中科院數據，今年首5個月的中國的網上零售額總額達3.86萬億元人民幣，梁皚貝透露，近期香港、美國、歐洲等整體查詢量按年升25%至30%。她表示，公司逾半客戶主要來自歐洲，其次是北美，香港客戶只佔約5%至8%。 她表示，公司在香港的競爭對手不多，從事類似業務需有深厚在地知識，加上母公司業務覆蓋物流、批發等，吸引很多客戶透過利豐網絡前來接洽。

問及海外品牌進軍內地的難處，梁皚貝表示，單是天貓目前已有超過20萬個品牌進駐，無論來自歐、美、澳、日、韓的企業，「市場太多選擇下，重點在於品牌如何打出知名度」，加上現時吸納新客戶成本高昂，集團需更擅長吸引新客戶成為熟客。

跨境電商產品不受貿戰影響

至於提到內地經濟放緩，會否影響海外企業入華意欲，梁皚貝表示，中國中產人口約3億，未來亦會繼續上升，內地網上消費總人口達到8億，所以海外企業對中國電商市場仍感樂觀，暫時公司今年企業客戶數目按年升15%至20%。

中美貿易摩擦升溫，市場關注會否影響兩地跨境電商發展，梁皚貝表示，跨境電商產品不屬被新增關稅的產品範圍。 她補充，現時內地大部分進口跨境電商商品的綜合稅是9.1%，每人跨境電商消費上限為2.6萬元人民幣，以整個家庭計算，仍可購買金額逾10萬元的跨境電商產品。

她表示，公司現時冀進一步開拓東南亞市場，協助海外品牌進駐LAZADA、Shopee等電商平台，她解釋，粗略估計現時電商佔中國零售總額18%至20%，而東南亞地區的佔比不足5%，潛在增長空間極大。

相關字詞﹕電商 中國 梁皚貝 馮氏集團 馮氏全渠道

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