馮氏全渠道：港企加快進軍內地電商

訪港旅客跌 冀主動出擊

梁皚貝表示，公司主要協助海外品牌進軍中國市場，並提供一站式「全覆蓋服務」（見另稿），包裝電商的店舖營運、市場推廣、客戶服務、大數據分析、設計及科技支援。 早前香港旅發局公布7月訪港旅客按年跌4.8%至519.70萬人次，梁皚貝表示：「（香港品牌）傾向不再等待旅客來港（到店）消費，自己放上內地電商增加機會。」

內地電商市場規模龐大，根據中科院數據，今年首5個月的中國的網上零售額總額達3.86萬億元人民幣，梁皚貝透露，近期香港、美國、歐洲等整體查詢量按年升25%至30%。她表示，公司逾半客戶主要來自歐洲，其次是北美，香港客戶只佔約5%至8%。 她表示，公司在香港的競爭對手不多，從事類似業務需有深厚在地知識，加上母公司業務覆蓋物流、批發等，吸引很多客戶透過利豐網絡前來接洽。

問及海外品牌進軍內地的難處，梁皚貝表示，單是天貓目前已有超過20萬個品牌進駐，無論來自歐、美、澳、日、韓的企業，「市場太多選擇下，重點在於品牌如何打出知名度」，加上現時吸納新客戶成本高昂，集團需更擅長吸引新客戶成為熟客。

跨境電商產品不受貿戰影響

至於提到內地經濟放緩，會否影響海外企業入華意欲，梁皚貝表示，中國中產人口約3億，未來亦會繼續上升，內地網上消費總人口達到8億，所以海外企業對中國電商市場仍感樂觀，暫時公司今年企業客戶數目按年升15%至20%。

中美貿易摩擦升溫，市場關注會否影響兩地跨境電商發展，梁皚貝表示，跨境電商產品不屬被新增關稅的產品範圍。 她補充，現時內地大部分進口跨境電商商品的綜合稅是9.1%，每人跨境電商消費上限為2.6萬元人民幣，以整個家庭計算，仍可購買金額逾10萬元的跨境電商產品。

她表示，公司現時冀進一步開拓東南亞市場，協助海外品牌進駐LAZADA、Shopee等電商平台，她解釋，粗略估計現時電商佔中國零售總額18%至20%，而東南亞地區的佔比不足5%，潛在增長空間極大。