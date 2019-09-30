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新創建：富通可藉新世界拓展業務 經營形勢嚴峻 或先售免稅店業務

【明報專訊】新創建（0659）去年底斥215億元收購富通保險，在現有道路、飛機租賃及建築三大核心業務之外，新增成為第四項核心業務。近年集團持續將沽售非核心業務套現，集團行政總裁馬紹祥表示，巴士業務雖然虧損，但整體影響不大，反而可能會先出售免稅店業務。

明報記者 陳偉燊

新創建執行董事何智恒補充，富通現有新業務價值表現符合預期，看不到要到東南亞及其他市場發展。馬紹祥表示，富通日後可和新創建旗下港怡醫院洽商更多合作，並可借助新世界系的基礎擴大業務，例如讓保險客戶入住母公司新世界（0017）旗下K11 ARTUS，再到港怡接受體檢等。

重新劃分核心業務 佔溢利逾七成

在剛公布的全年業績上，新創建重新劃分核心業務，何智恒期望，有助投資者掌握到了解核心業務定位，可提供穩定現金流，並已佔經營溢利70％至80%比重。他指，雖然道路業務偶有買賣，主要看重提升營運表現；飛機租賃業務進行買賣，主要是保持機齡年輕。馬紹祥更稱，保險及建築業務均可自行產生現金流，毋須投放太多資金。

至於將協興等建築業務列入核心業務，馬紹祥解釋：「建築業務手頭未完成合約，在過去一年由200多億倍增至400多億元，同時其主力從事樓廠建築，而非依賴基建的土木工程，加上政府持續推動醫院、學校及房屋建設，因此不擔心受政府批出基建工程減少所影響。」目前政府及私營工程各佔協興一半工程比重。他表示，即使有報道指大股東家族旗下周大福企業投資另一建築公司新昌（0404）股權，但新創建沒有參與其中。

建築業務手頭合約額倍增

在處置業務方面，何智恒指：「集團不時收到建議書，即使巴士業務出現虧損，相對集團規模不大，加上已申請加價，因此會先做好業務。」至於免稅店業務，他認為，當前經營形勢嚴峻，加上屬非主營業務，因此不排除出售。當前會改善對入境客的產品提供，不再限於傳統煙酒，冀改善營運表現。

息口下調利飛機租賃 內部回報率保持雙位數

近年正在擴大的飛機租賃業務，何智恒說，集團會經常買賣以保持機隊年輕，目前整體機齡平均3.9年，租賃期為6.8年，客戶逾60多個，當中太平洋及中東客戶佔逾五成。近期息口向下，他認為有利飛機租賃業務，但同時正面對中資及日資競爭，整體機隊內部回報率尚保持雙位數字，符合預期。

相關字詞﹕富通保險 新世界 何智恒 馬紹祥 新創建

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