大行看好同業寶勝 籲買入

寶勝最新業績仍然可人，純利繼續上升，直至6月中期收入按年升近兩成，達到133.7億元（人民幣，下同），純利錄得4.27億元，增長39.3%。而最新8月零售收益淨額22.3億元，按年升29.6%。普遍業績理想，加上國策支持，使消費類特別體育股受到追捧。寶勝今年以來股價也同樣升幅驚人，達到56.9%，近一個月表現跑贏同業。雖然寶勝累積一段升幅後，市盈率升至約20倍，而滔搏以招股書文件計，市盈率處於約21至26倍，但兩者比體育用品股如安踏（2020）和李寧（2331）等估值分別近40和70倍，都明顯便宜得多。

大行對體育用品股看法亦趨正面，對寶勝也投下信心一票。高盛發表報告指出，隨寶勝上半年業績勝於預期、銷售和毛利率改善支持，加上實體店升級和網店業務轉型，支持銷售表現，庫存管理改善可提升毛利。該行亦上調其評級由「中性」至「買入」，目標價上調到2.8元。

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