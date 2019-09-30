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專家分析

【明報專訊】郭思治：發展空間大 抽得過

帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治認為，滔搏抽得過。他指公司有近萬間分店，去年度近300億元（人民幣．下同）營業額，純利20多億元，反映條件都比較好，為近期眾多新股中比較看好的一隻。

他解釋，現時美國人平均有3至6對波鞋，但中國只是僅1至2對，反映市場發展空間更大。在中國有13億人口背景下，民眾開始推崇運動，又有政策上的支持，如果人均波鞋增加至2到3對，數量已經是以10億計。而且，最近體育用品股如安踏（2020）和李寧（2331）等都屢創新高，都反映這類股份備受市場追捧。

10月大市前景仍然未明，靜待脫歐和中美談判結果，最近新股表現都較一般。他也建議投資者如果抽中，宜作中性投資，但相信公司基本面好，在近期體育用品股做好下會有帶動，掛牌時可能見5%至8%升幅。而孖展抽始終風險較大，在現時市場氣氛較差下，波幅又較細，最終隨時蝕息。

溫傑：有品牌效應 可小注

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，現市場有太多不多確定性，包括英國脫歐至本地政局發展，不利抽新股投資者。惟他指滔搏由百麗所分拆，有品牌效應和一定關注，基本面又不差，認為可現金小注抽。

不過，他提醒有一點是，縱使國策支持下消費行業表現良好，安踏等體育用品股經歷明顯升幅後，估值變得昂貴，或吸引資金追捧較便宜的滔搏，但要留意是公司未上市尚未為人熟悉，投資者宜多加觀察。

他預計，在現時市况下除了個別創業板外，都難見有新股大升，料滔搏上市或有10%以下升幅，但在較為人熟悉和了解業務下，仍相信其將成近期表現較好的新股之一。他續稱，除非市况進一步轉壞，否則料資金仍會續追體育用品股，始終受國策支持的板塊主要便是消費和基建，而投資者明顯對前者把握會較大。

[新股巡禮]

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