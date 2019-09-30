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5隻優質股具投資亮點

【明報專訊】邦德資產管理首席投資主管梁江料恒指短期有機會下試25000點，雖然市場暫時風高浪急，惟旗下基金仍堅定持有友邦(1299)、石藥(1093)、中升(0881)、越秀交通(1052)及美的(深：000333)等業務擁有護城河的優質股，以下他將介紹這些股份的投資亮點。

友邦擁產品優勢投資能力

梁江在《Money Monday》第166期(去年9月17日出版)封面故事曾透露，他在港股中最看好友邦，「友邦還是一家非常不錯的公司，以(去年)上半年新業務價值來說，香港貢獻最高，佔比達39%，跟著是中國內地、泰國、新加坡及馬來西亞.......而且友邦管理層很好，目前估值亦很合理」。

上述訪問見報至今，友邦股價上升14.2%，而恒指則下跌4.9%。梁江在是次專訪表示，目前他仍然看好友邦，指在老齡化的大環境下，保險行業前景理想，友邦在亞洲多個市場均處領先地位，具備產品定價能力，新業務價值利潤率亦高於同業。

梁江認為，友邦的核心競爭力，是具備強大的產品設計及投資能力，「保險公司取得客戶的供款後，是需要用來投資的，股神巴菲特旗下巴郡也是保險公司，它的投資能力很強，產品設計也做得不過不失，而友邦在這兩方面的表現均是蠻突出的」。

中升維修保養業務穩定

梁江也看好擁有內地全國性汽車4S【銷售（Sale）、零部件(Sparepart)、售後服務（Service）及信息調查（Survey）】經銷店網絡，覆蓋經濟發達地區及城市，主要經銷奔馳（Benz）、凌志（LEXUS）及豐田（Toyota）等三大汽車品牌的的中升。

雖然內地汽車銷售周期性強，例如今年上半年便處於下滑周期，全國乘用車銷量按年下跌14%至1013萬輛，但20家豪華汽車品牌銷量仍增長16.9%至154.2萬輛，實現消費升級；主要銷售入口豪華及中端品牌汽車的中升，上半年新車銷量亦增長17.3%至21.3萬輛。

梁江指出，中升另一半業務來自維修及保養，該業務穩定性很強，屬於有強大護城河的商業模式，故此利潤率亦很高，「車主向某間4S店買車後，很可能要回到這家4S店維修及保養，所以4S店擁有地區性的壟斷地位；當然，這行業的管理能力很重要，我覺得中升的管理層有能力及可靠」。

他續說，目前中升估值不高，預測市盈率僅10倍，防守力相對亦較強。

今年6月，中升藉著去年營業額1077億元人民幣成績，取得今年中國汽車流通行業經銷商集團百強排行榜第二位，同時在百強排行榜綜合能力測評體系中連續四年獲得第一。

石藥創新藥推動盈利增長

梁江指出，內地在去年下半年推出帶量採購新政策後，醫藥股股價由高位曾顯著回落，即使今年以來大幅反彈，與去年高位比較仍有一定跌幅；以石藥為例，去年高位為26.75元，上周收報15.86元，跌幅逾四成。他分析，石藥上半年盈利按年增長24.8%至18.8億元，全年預測市盈率僅22.3倍，目前估值合理，「中國人口老齡化，需要更多優質藥品，中國也鼓勵本土醫藥公司研發創新藥，在這大環境下，石藥作為市場龍頭，目前估值已回落至市盈率略高於20倍，肯定是有價值」。至於帶量採購政策的不明朗因素，梁江引述石藥管理層的觀點，指市場最惡劣的減價潮已過去，創新藥有定價權，而石藥主要是靠創新藥推動盈利增長。

越秀交通公路收益穩定

梁江透露，旗下基金的投資組合亦傾向持有一些公用股，其業務比較穩定，可預見性強，股價可能每年只升3%至5%，加上派息率有5厘，每年累積回報便達8%至10%，而目前越秀交通便符合上述選股要求。

越秀交通主要從事投資、經營及管理廣東省及其他經濟發展高增長省份的收費公路、高速公路及橋樑。自2009年積極併購優質項目以來，公司「立足廣東省、進軍中部」的戰略佈局已逐步成型，於今年6月底，投資及經營的收費公路及橋樑項目合共12個，其中高速公路項目10個，高速橋樑項目2座。梁江表示，越秀交通管理層曾向該行分析員表示，集團擬再收購2條高速公路，並且將部分高速公路以資產證券化的方式在內地A股上市。他看好越秀交通的前景，指其目前股息率近6厘，估值吸引。

美的廚房用品成增長亮點

除了上述4隻港股外，梁江亦看好在深圳上市的內地家電龍頭股美的。他解釋，雖然內地家電市場已屬成熟行業，競爭激烈，惟美的上半年在「大家電」如空調、「小家電」如麵包機及燉盅等廚房用品銷量仍保持可觀增長，帶動期內盈利按年上升17.4%至152億元人民幣。

今年以來內地經濟增長下行壓力增加，不少居民減少外出用膳、轉為在家裡煮食。梁江透露，他的二兒子也是烹飪愛好者，曾親身試用不同品牌的廚房用具，認為美的產品在深度及廣度上均非常優秀。「美的真的知道消費者需要甚麼，在目前內地家電行業增長放緩甚至萎縮的情况下，它能夠把產品做得更好、更細緻，在有限的蛋糕上面切一塊更大的給自己，增加市場佔有率」。

[封面故事]

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