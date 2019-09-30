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邦德梁江：宏觀環境挑戰大 選股重視護城河

【明報專訊】明天便是中共建政70周年，也是內地經濟發展和投資市場備受矚目的時刻。今期封面故事訪問邦德資產管理首席投資主管梁江，為讀者分析中國未來機遇與挑戰。他認為中國人非常勤奮，未來10年內地經濟料會更好，當中受惠於消費升級的內需股尤可看高一線。不過，他也強調，由於短期宏觀環境仍然有不少挑戰，目前旗下基金選股時十分重視企業的業務是否具有「護城河」，可抵禦經濟增長放緩的大環境，維持盈利增長；當中他看好茅台（滬：600519）、友邦（1299）、石藥（1093）、中升（0881）、越秀交通（1052）及美的集團（深：000333）。

明報記者 葉創成

回顧過去10年恒指僅上升27.4%，表現未如理想，跑輸樓價期內達1.5倍的升幅，相信令不少股民感到失望及抱怨；而早於2008年6月已成為藍籌的「科網股王」騰訊（0700）同期股價卻勁升12.4倍（見圖1），可見選股不選市非常重要。

2015年薦騰訊升1.5倍 勝港樓10年升幅

梁江上周二接受專訪時分析，過去10年本港樓市表現強勁是比較特殊的現象，而期內長期持有好股票亦可跑贏揸樓，估計未來10年亦一樣，「你拿恒指來與港樓比較的話，它不是好股票的代表，如果你拿騰訊與港樓比較，過去10年哪個漲得多呢？所以我覺得要這樣看--投股（票）不投市（指數），你若簡單藉着ETF（交易所買賣基金）投資大市，不做功課、不下工夫去研究股票，在過去10年的經濟環境下，賺錢沒有那麼容易！但只要投資到好股票，回報一定比房地產高」！

在《Money Monday》第12期（2015年8月31日出版）封面故事接受專訪時，梁江已看好騰訊，指它是中國最有創新能力的公司之一，稱該科網股王的業務集美國科網股之大成，例如騰訊視頻類似Google旗下Youtube、即時通訊平台微信就像facebook旗下的Whatsapp、第三方支付平台「財付通」則類似Paypal，這些業務均受益於新經營方式取代舊經營方式，市場佔有率料與日俱增，故該股前景取決於科技及創新，即使內地經濟增長放緩，盈利料可保持增長。

中國人勤奮 未來10年經濟料更好

騰訊去年盈利達787億元人民幣，較2015年的288億元人民幣勁升173%，而自從梁江在2015年8月推介以來，該股股價至今勁升152%，相等於本港樓價過去10年的累積升幅。不過，向前望的話，梁江認為在未來只投資騰訊可能並不足夠，「我覺得騰訊現在已有它的優勢與劣勢了，對於旗下基金的投資組合來說，騰訊還是很重要，但是否只選一隻騰訊就可以了呢？說實在話，我也不知道，我也不敢這麼講，我們投資組合目前持有20至30隻股票，在未來一年，假如當中有七、八成表現不錯，只有兩、三成表現不好，我們已經非常厲害，若有人保證持股百分百有好表現，只是騙人而已，所以我目前不敢只說一隻股票」。

順應中國未來10年經濟發展的方向選股的話，梁江特別看好內地消費升級帶來的投資機會：「未來10年中國的製造業會升值，中國的科技會進步，中國的消費也會升級，而我更看好後者，中國有14億人口龐大消費市場，中國人跟美國人沒有多大的分別，我們希望開更大的車、住更大的屋，每年出國去旅遊，對美好生活的嚮往，中國人是相當強烈的。

「而且我覺得中國人非常勤奮，未來經濟會更好，尤其是服務於中國消費的上市公司，包括像茅台（滬：600519）等有品牌的消費股便值得繼續看好；當然，雖然中國有很多消費股，但做得好的還是很有限，所以一定要審慎選股。」

香港貢獻中國近半外商投資

本港反修例運動所觸發的社會動盪已持續逾100日，局勢如何發展，屬影響港股後市的重大變數。記者近日訪問多名經濟學家，結論是香港是中國的國際金融中心及對外橋樑，對中國非常重要，梁江認同有關觀點，並且提出一個重要數據來說明，「從上世紀80年代開始，中國的FDI（外商直接投資）增長數以百倍計，但來自香港佔整體FDI的比例一直維持於45%左右，這麼多年基數愈來愈大，這個百分比沒有改變。來自香港的FDI不完全是本地的資金，而是全世界通過香港投資大陸的FDI。因此，對中國來說香港是國際金融中心，對部分外資來說也是一樣，它一定要通過香港實現對中國的投資，香港是橋樑，這位置很難改變，也是香港的核心價值」。正正由於香港對中國及全世界來說均如此重要，梁江相信，「香港短時間的一些困難畢竟還是短時間的困難，長遠來說，香港國際金融中心的地位不會改變，所以我繼續看好香港」。

四大準則選股 首重業務「護城河」

雖然梁江對本港長遠經濟前景樂觀，但他相信港股短期仍會面對不少挑戰（見另稿），故此他目前選股會堅持四大準則，「我們挑選股票，首先會評估是公司的商業模式，它的業務一定要有護城河，而非沒有護城河充分競爭的行業；第二是管理層要非常敬業、靠譜，第三是要有淨現金流（free cash flow），第四便是估值（valuation）。我們選股的框架便是這樣，不是說哪隻股票概念好、股價漲得多我們便會買，我們想的一直是這四大準則」。

梁江強調，某一上市公司的商業模式是否有護城河屬最重要，因為這決定邦德是否投資一間上市公司，相信讀者日後若能夠應用此一準則來選股，也可增加個人投資的勝算，「怎麼是好的生意？怎麼是護城河？我覺得茅台便有明顯的護城河，『國酒茅台』，茅台在中國老百姓已建立強勁的市場地位，其他企業做白酒能夠代替茅台嗎？代替不了，這就是護城河，而且茅台白酒的主要原材料是高梁與開水，成本不高，毛利率近九成。作為比較，假如是做一對杯子或一張椅子，不同廠商生產出來的產品往往差不多，到最後便是比拼價格，結果大家都沒錢賺」。

雖然內銀、內房及本港地產是恒指的重要板塊，但由於梁江認為其業務不符合具備護城河的標準，旗下基金完全沒有投資有關股票，「我們不喜歡有金融槓桿的公司，靠借錢來做生意的，我們不投。至於房地產，這個行業首先要投入大量資本開支（買地及建築），然後要兩至三年（賣樓）後才可收回，很高的槓桿，這也不是典型好股票的特點」。

目前非牛市 須重視盈利增長確定性

梁江總結，在目前內地及本港經濟具挑戰性的大環境下，邦德十分重視上市公司盈利增長的質素及確定性，「不要以為目前是在牛市的時候，你隨便買一隻股票都可以賺錢，只是賺多賺少的問題；在目前市場不好的時候，上市公司仍能保持盈利增長已經非常不容易，所以投資者不要期望增長太高；而且我們會多花一些功夫研究，到底它的盈利增長是怎麼來的呢？是靠宏觀經濟增長、政府政策支持抑或是靠優秀經營管理把人家的市場份額拿過來呢？我們重視內生增長（organic growth）多於外來增長（external growth），而現在經濟增長放緩的大環境下，內生增長是非常困難的，只有好的公司、好的經營模式才能創造好的現金流，值得我們投資」。

根據上述四大選股準則，除了茅台外，梁江旗下基金還持有友邦（1299）、石藥（1093）、中升（0881）、越秀交通（1052），以及在A股上市的美的（深：000333），下頁將會詳細分析。

[封面故事]

相關字詞﹕長短倉策略 茅台 騰訊 建國70年 護城河 邦德資產管理首席投資主管梁江

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