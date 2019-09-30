經濟
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貴賓廳仍弱 澳門十一黃金周或「旺丁不旺財」

【明報專訊】內地十一黃金周檔期將至，個別位於金光大道酒店房價微升外，其餘房價皆較去年下跌，整體住房爆滿情况稍遜去年。澳門博彩及旅遊業界認為，即使香港發生連串示威及衝突，令不少內地旅客轉為訪澳，但整體貴賓博彩疲弱，估計最終或「旺丁不旺財」。

爆滿情况稍遜去年 個別房價升

今年澳門整體酒店客房數目與去年相約，維持在3.9萬間左右。據本報查閱六大博彩公司酒店官網，在十一檔期內地7天假期中，入住爆滿的情况稍遜於去年，相比去年個別叫價較大眾化的酒店如澳博（0880）旗下回力酒店在十一全線爆滿，今年同一檔期7天均有房供應。叫價較低的金沙城假日酒店，相比去年在假期首5天全告爆滿，今年只在10月3日至5日才爆滿。

此外，金光大道個別長期受旅客歡迎的酒店，如金沙中國（1928）旗下威尼斯人，最低叫價套房除在假期首天較去年同期降價逾一成，以3298元招徠之外，其餘6天叫價至少加價近4%，而且不乏捧場客，房問預訂在假期首6天全部爆滿（見表）。銀娛（0027）旗下澳門銀河JW萬豪酒店，比去年只有首4天假期訂滿，今年首5天均沒有房間供應，到10月5日才有房，最低叫價3220元，比去年同日降價26.8%。

蘇樹輝：港客無心情消費

澳博副主席、執行董事兼行政總裁蘇樹輝表示：「香港近期發生連串衝突及示威，遊客已減少訪港，反而轉到澳門旅遊，帶動整體十一檔期訪澳旅客數目增加，算是旺丁。」但他亦稱，訪澳港客無心情消費，加上內地客訪澳不易獲批，對整體訪澳遊客消費心態構成影響。在酒店訂房及貴賓博彩表現「麻麻」，但由於公司的酒店房間數目供應不多，因此問題不大。

澳門旅遊業議會理事長胡景光稱：「今年十一檔期的酒店訂房、房價與平常的周六情况差不多，並比往年遜色。」入住率方面，以金光大道酒店入住率較高，但整體入住率不及往年，只較平常周六略高，大抵逾80%，尚有很多酒店仍有房間供應。當中因為訪澳旅行團數目大減，令三星、四星級酒店表現較差，每晚房價只有1000多元，幸而有內地自由行可補充客源。

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