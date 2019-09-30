東角Laforet減租25% 租戶：難滿足附帶條件

需先繳清欠租每天開門營業

東角Laforet租務公司Viewide Properties Limited於本月11日發信，指由於社會氣氛緊張，令零售市道疲弱，因此提供10月一次性25％租金減免優惠。

相隔9日後，東角Laforet租務部再次發信提供10月額外25％租金優惠，由於已發出10月租金帳單，是次減免會在11月帳單扣除，意味10月、11月均可減免25％，惟今次的優惠條件包括需在今日（30日）或之前繳清9月或之前包括租金等欠款，以及每天開門營業。租務部又稱，如11月再有進一步減租消息，會再通知租戶。

租戶：僅周二至周五「有單開」

經營服裝店的租戶陳小姐（化名）認為，6月起零售市道明顯轉差，許多熟客不敢到商場逛街，商場在9月更有部分日子需要「拉閘」暫時營業，只得周二至周五「有單開」，收入大減，過去一兩個月無法負擔起租金，亦難以籌到欠款，相信11月仍要繳交全額租金。

她續稱，旁邊的金百利商場在10月、11月均向租戶提供20%減免，雖然幅度小於東角Laforet，但沒有任何附加條件，如果無法在東角Laforet經營下去，會保留現有的金百利分店。

希慎：個別租戶獲短期租務優惠

此外，陸續有商場業主態度軟化，繼太古地產（1972）後，希慎（0014）上周亦表示，會因應旗下商場的租戶不同情况，向個別租戶提供短期租務優惠，但未有透露具體減幅。