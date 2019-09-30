毋懼淡市 內地護膚店攻港

「東京生活館」由在日華人創立

東京生活館母公司吉通貿易曾兩次申請在港GEM板上市，根據其上載的上市文件，主席兼行政總裁為金山名，前稱楊名，其父及執行董事楊嘉英為內地人，報稱68歲，曾在1975年至1992年於內地哈爾濱一家建築工程公司任職，兩人報住的地址均在日本境內。東京生活館在港同時開設2間分店，分別位於尖沙咀美麗華廣場及海港城，前者面積更達4000平方呎，開張前亦有新浪微博、微信等社交媒體作宣傳。

植物醫生攻日 內地品牌首例

內地護膚品牌植物醫生日前以月租45萬元於旺角開設首間香港旗艦店，根據其官網，現時植物醫生在中國300多個主要城市開設店舖，今次新設香港旗艦店，是植物醫生第3500間單品牌店。該品牌於今年4月在日本大阪心齋橋開設旗艦店，是首個內地護膚品牌在日本開設單品牌專賣店。