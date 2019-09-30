卓悅醞釀縮舖 遊客區7店「約滿清貨」 公司：不評論 業界：黃金周市道難樂觀

明報記者 蕭嘉聰

根據卓悅官網，香港共有35間分店，當中5間位於港島區，銅鑼灣就佔了4間，上周全線均貼出「租約期滿」、「一件不留」標語，至於旺角、尖沙嘴合計有14間分店，分別有2間、1間貼出同樣字眼，即至少有7間分店或在短期結業。另外，記者到訪的旺區分店均貼出「低至兩折」的宣傳字句招徠生意，亦有2間貼出「特價批發場」的字句。記者向其中一間分店的職員查詢何時結業，該名職員未有正面回應，僅稱「冇咁快」。本報就可能大規模結業情况向卓悅查詢，公司稱不評論事件。

問何時結業 店員稱「冇咁快」

卓悅今年上半年業績由盈轉虧，期內營業額按年下跌11.5%，整體分店數量為39間，租金成本佔營業額15.6%，8月的業績報告提到，已採取審慎策略規劃店舖網絡，亦不時檢討店舖網絡，確保選址可滿足旅客及本地需要。事實上，銅鑼灣、旺角及尖沙嘴分店已佔卓悅逾半的店舖數目，公司近日亦在鄰近香港高鐵站、尖沙嘴中港城開設新店，該店未見「低至兩折」字句，而是提供新店開張優惠。

香港整體藥物及化妝品銷售在6月、7月均錄跌幅，莎莎早前發盈警，由於香港地區銷售表現疲弱，加上持續不斷的社會活動等，打擊集團銷售，預告首5個月營業額按年跌15％至30億元，其中港澳地區跌17％，至9月仍未見好轉，首15日營業額按月跌約14%，按年跌幅達29%。

分析：行業長遠或出現整合

中國銀河國際分析員李嘉豪認為，即使香港未見反修例風波，零售行業亦面對人民幣貶值、去年基數較高等挑戰，不過生意自6月下旬已更加「難做」，相信依賴遊客，或是遊客業務佔比較重的公司情况更嚴重，即使零售商推出優惠，短期效果不大，行業長遠或出現整合。

李嘉豪續稱，莎莎一直檢視其店舖網絡，未來有機會關閉業務欠佳、租金昂貴且業主「企硬」的店舖。由於本地客及遊客消費意欲大減，銷情較去年或有明顯下跌，預計莎莎十一數據將維持較大跌幅，即使未來公司在微信推出小程序，在訪港旅客大跌的環境下，幫助十分輕微。