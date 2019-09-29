嚴防經濟下行 物價上漲「雙碰頭」

政策頻出 豬肉價格漲勢趨緩

今年以來內地物價總體平穩，前8個月居民消費價格指數（CPI）漲幅為2.4%，但豬肉等部分食品價格漲幅較大牽動民眾神經，亦引起中央關注。最近一個多月內，國務院常務會議已三次提及物價議題，並明確要求強化生活必需品保供穩價。在此背景下，各部門與地方動作頻頻，一手加強非洲豬瘟防控，一手着力穩定生豬生產。

據統計，近期農業農村部會同相關部委共出台了17條政策措施支持生豬生產發展，其中多數已經落地；地方層面，河北、山東、湖南、四川等18個省份均相繼推出穩定恢復生豬生產的具體措施。穩產同時，保供亦不留力。9月初以來，官方已累計向市場投放中央儲備肉三個批次，總計投放豬肉2萬噸，牛肉2400噸，羊肉1900噸。為彌補內地豬肉缺口，商務部亦多次表示要鼓勵擴大豬肉進口。

政策「組合拳」之下，近期豬肉價格漲勢已有所放緩。據官方監測，最近4周內地活豬價格和豬肉價格環比漲幅雙雙走低。

有農業農村部官員表示，從當前生產恢復省份增多、仔豬料產量和種豬銷量回升等迹象判斷，養豬場戶補欄增養信心開始恢復。隨着非洲豬瘟疫情進入相對平穩期，各項政策落地生效，預計生產積極性將進一步提升，今年底前生豬產能將探底趨穩，豬肉市場供應有望逐步穩定和恢復。

經濟形勢複雜 穩物價難一蹴而就

由於食品是影響當前內地CPI走勢頭號因素，而食品價格上漲又主要由豬肉價格拉動，因此隨着豬肉價格趨穩，內地總體物價形勢亦有望回歸平穩。

事實上，隨着市場供應增加、應季水果上市，前期漲幅較高的鮮菜、鮮果等食品價格漲幅已經出現不同程度回落。8月份，內地鮮菜同比連續上漲18個月後首次轉降，一度引起民眾熱議的「水果自由」話題熱度不再。

國家統計局數據更顯示，8月份，扣除食品和能源價格的內地核心CPI同比上漲僅1.5%，較上月還回落了0.1個百分點。市場機構亦認為，當前內地物價整體上漲壓力仍然可控，服務類價格受到經濟順周期下行影響，下半年非食品類CPI同比增速可能延續上半年的小幅回落。當前2%至3%的CPI同比增速尚處溫和通脹區間，短期快速上行「破3」風險不大。不過，儘管一些積極因素有所顯現，但由於當前經濟環境複雜多變，價格波動範圍、領域、幅度具有較大不確定性，內地穩物價恐怕將是一場「攻堅戰」，而非一蹴而就的「閃電戰」。

基於此，中央亦做足準備，就穩物價推出一系列「配套政策」，在提出加強市場監管和價格監測預警的同時，要求保障困難群眾和重點群體基本生活。據國家發改委透露，截至目前，各地已累計發放價格臨時補貼32.3億元人民幣，惠及困難群眾1.29億人次。

[馮其十 神州新形勢]