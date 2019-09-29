巴克萊：Netflix估值過高

巴克萊分析師Kannan Venkateshwar稱，總括來說，如果Netflix的商業模式不變，相對於其潛在市場的規模來說，其股價非常昂貴。不過華爾街分析師對Netflix的平均目標價為401.21美元。在FactSet追蹤的39名分析師當中，28名給予「買入」評級，2名給予「賣出」評級。該股票價格本周在260美元左右徘徊。

蘋果低價搶客 高盛對成效表懷疑

與此同時，蘋果的免費或低價搶客攻勢，也引起部分分析師憂慮。客戶購買蘋果產品後，可享有免費串流影片服務。客戶都歡迎免費服務，但這福利有可能拖累蘋果的整體表現。高盛對蘋果的串流媒體策略表示懷疑，將其股票目標價由187美元下調至165美元，並預計一年免費試看服務將影響其盈利。不過也有分析認為，蘋果的串流媒體策略，主要是為了促銷硬件，鼓勵現有客戶將設備升級，並吸引新客戶加入蘋果的生態系統。研究機構LightShed Partners的媒體分析師格林菲爾德（Richard Greenfield）稱，這更像一種會員特權，像亞馬遜的Prime會員福利，旨在通過免費送貨等服務，吸引客戶購買更多產品。

（企業地球村）