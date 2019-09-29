美串流媒體進戰國時代 蘋果迪士尼低月費搶攻 Netflix 8年首流失訂戶

資料來源：《金融時報》、CNBC Variety

今年4月，迪士尼公布Disney+串流影片訂閱服務將於11月12日推出，且月費將低至6.99美元，幾乎是12.99美元的Netflix標準月費的一半，為減價戰掀起戰幔。Disney+的6.99美元基本套餐，可供4個設備同時串流播放，並具有高清及杜比全景聲（Dolby Atmos）音效，服務接近於價值15.99美元的Netflix豪華套餐。迪士尼另提供Disney+、Hulu和ESPN+3大平台串流套餐，月費12.99美元，相當於Netflix標準套餐的價格。

調查：多年輕人欲取消Netflix

不過蘋果的搶灘戰火力更猛，在本月宣布將於11月1日搶先於迪士尼，推出Apple TV+串流影片訂閱服務，月費更低至4.99美元。若在9月10日後購買了新iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV或Mac機，更可享用Apple TV+的一年免費訂閱服務。從價格來看，Netflix的戰鬥力似乎不及兩大新晉對手。到底多少Netflix訂戶可能被對手搶走？

《荷李活報道》（The Hollywood Reporter） 與數據調查機構Morning Consult早前向1085名Netflix的美國訂閱者進行調查。結果顯示，若Netflix失去了經典處境喜劇《老友記》（Friends）及《我們的辦公室》（The Office）版權，且沒有了漫威（Marvel）電影和迪士尼的內容，32%受訪者會取消Netflix的訂閱服務。年齡介乎18至29歲的Netflix訂閱者當中，更有49%表示會取消。

Netflix表示， 《我們的辦公室》 的播映權至少到2021年。隨着版權協議到期，迪士尼陸續從Netflix收回影片播影權，並宣布賣座電影，包括《Marvel隊長》和《復仇者聯盟4: 終局之戰》也將在Disney+串流影片平台獨家播放。

Netflix次季訂戶增長放慢

研究機構Streaming Observe向602名美國Netflix訂戶進行的網上抽樣調查顯示，37.5%的受訪者有意嘗試Disney+的訂閱服務。12.3%的Netflix訂戶更表示有可能取消Netflix，登記Disney+服務。事實上，Netflix第二季的訂戶增長放慢，全球訂戶僅增了270萬，遠低於該公司原先預期的500萬戶。上季在美國更流失了13萬訂戶，是8年來首次。Netflix希望以影片質素與對手較量，為新節目和原創內容投入大量資金。Netflix早前宣布獲得著名處境喜劇《宋飛正傳》（Seinfeld ） 的全球獨家串流播映權。

（企業地球村）