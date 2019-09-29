美傳研強制除牌 中概股急跌

標指同樣先升後跌，收報2,961點，跌15點或0.83%。納指跌91點或1.13%。總結本周，道指、標指及納指分別跌0.43%、1.01%及2.19%。

虎牙大跌9.44% 京東挫5.95%

內地直播平台虎牙大跌9.44%、內地電商京東跌5.95%、阿里巴巴跌5.15%、網易跌4.63%、百度跌3.67%（見表）。道指成分股中，對貿易戰敏感的波音跌1.04%，拖累道指跌27點；能源巨擘雪佛龍跌1.3%；拖累跌10點。

美國串流播放平台大戰由電視延伸至戲院，美國蘋果計劃推出自家串流平台Apple TV+，據華爾街日報引述消息人士指出，蘋果希望將部分長篇電影先放到戲院上映數周，其後才在自家平台上架，消息人士表示，蘋果已接觸連鎖戲院及娛樂行業高層。

上述策略類似亞馬遜，亞馬遜旗下《海邊的曼徹斯特（Manchester by the Sea）》等電影作品為戲院提供約3個月的獨家放映時間，其他電影亦有兩周放映時間。蘋果上周五股價跌0.5%，拖累道指跌7點。

港股ADR跌222點

港股ADR比例指數跌222點或0.86%，收報25,731點，恒指夜期低水286點，收報25,669點。

騰訊（0700）ADR折合報320.59元，較港收市低2.67%。聯通（0762）ADR折合報8.08元，較港收市跌1.4%。工行（1398）及建行（0939）ADR折合分別報5.12元及5.85元，較港收市低1.35%及1.20%。