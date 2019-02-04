匯璽III連錄4撻訂 殺訂逾330萬

西貢傲瀧4500萬售特色戶

南昌站上蓋匯璽III新近錄4撻訂個案，據成交紀錄冊顯示，4個撻訂單位分別為7座50樓K室、8座32樓A室、8座42樓B室、以及8座45樓D室，4伙同於本月中首輪銷售時售出，成交價介乎647.62萬至4097.68萬元，4名買家同於近日取消交易，預料遭發展商沒收5%訂金合共涉逾330萬元。

另新世界（0017）西貢傲瀧昨日售出花園特色戶一伙，為1座地下A室，實用1760方呎，連880呎花園，成交價4499.4萬元，折合實呎25,565元。

項目開售至今，累售619伙，連同車位銷售，套現逾173億元。

銀湖．天峰3房戶劈價300萬沽

二手市場方面，烏溪沙銀湖．天峰錄劈價成交，美聯物業聯席區域經理黃森傑表示，單位為6座高層D室，實用919方呎，套3房連儲物室海景戶，原業主於今年6月起以1630萬元放售，惟業主憂慮香港前景，於本月內數度減價，終以1300萬元易手，累減330萬元或20%，折合實呎14,146元。據悉，原業主於2009年6月以754萬元購入，持貨10年，帳面獲利546萬元離場，物業升值72%。

淘大花園兩房跌穿600萬

而上車盤九龍灣淘大花園則錄低價成交，2房戶跌穿「6球」創近期新低，美聯物業助理區域經理黃遠基表示，該單位為N座中層4室，屬實用368方呎2房戶，原業主於今年7月起放售，當時開價630萬元，適逢社會活動愈演愈烈。

原業主為盡快售出物業，連減四口價，終以570萬元易手，累減60萬元或9.5%，折合實呎15489元。原業主於2008年5月以180萬元購入，持貨11年，帳面獲利390萬元，物業升值約2.2倍。