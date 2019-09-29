WeWork拖累 獨角獸上市難 港業界：估值暫未大跌 成功融資已算不錯

明報記者 李哲毅

Peloton上市兩日潛水13％

依賴燒錢營運的電召汽車平台Lyft及Uber今年先後上市，3月掛牌的Lyft上周五跌1.31%，收報41.35元，較其72元的招股價插水42.57%（見圖1），5月接力上市的Uber上周五跌3.93%至30.29元，較其45美元發行價累計大跌32.69%。

同樣處於虧損的美國健身創企Peloton上周四掛牌即跌穿招股價，上周五股價再跌2.02%至25.24美元，較招股價潛水約12.97%。WeWork上市觸礁，其於去年5月發行的6.69億美元的垃圾債券在上周五跌至87美仙，接近今年1月所創下的85.5美仙歷史低位（見圖2）。

市場對蝕錢初創戒心較重

除了WeWork煞停上市計劃，彭博社指出，美國社交電商Poshmark將押後招股計劃至明年，另外，食品配送公司Postmates在2月已秘密提交上市申請，但無迹象顯示公司會在短期內啟動上市前路演，有知情人士說，其上市計劃或會推遲到明年，而美國大數據分析公司Palantir已決定繼續在私募市場籌集資金，而非在短期內上市。

投資者對於仍處於虧損的「獨角獸」興趣減退，彭博研究高級分析師Jeffrey Langbaum表示，現時Uber及Lyft股價遠低於其發行價，市場明顯更趨慎審，EquityZen研究分析師Adam Augusiak-Boro表示，企業的私人估值一直在上升，但不一定能轉化到公開的IPO市場。

本港初創企業雨後春筍般冒現，外界關注近期本港創企經營及融資情况，專注私募投資的Asia-IO Holdings創始管理合伙人謝迪洋表示，中美緊張關係及本港經濟放緩下，有本地創企須再作融資引入營運資金，暫未見這批創企的估值有所下跌，「即使創企估值下跌，在市場氣氛緊張下，仍可以成功融資算是不錯」。

謝迪洋提到，市場對於仍然虧損當中的初創企業上市戒心較重，而已錄盈利的初創企業在股市表現不俗。

業界：社會氣氛影響創業意欲微

對於近月社會氣氛會否影響本港創業意欲，謝認為，近年創業氣氛愈趨濃厚，相信影響不大，但難以評論今年本港創企的融資總金額能否超越去年。

他解釋，數間較成熟的創企已佔去本港大部分融資，故比較意義不大，不過他提到，香港科學園等政府機構對創企的資金支援充足，相信可支撐行業發展。