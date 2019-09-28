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2019年9月28日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
通訊局︰TVB黎瑞剛無違廣播條例 指黎雖具否決權 惟不構成控制權
莫乃光：難令市民信服
話你知：非通常居港人士 表決權不能超2%
2017年證監揭發事件 通訊局審視股權架構
證監凍結3帳戶逾2.5億資產
證監諮詢基金受託人發牌制
富時羅素意外無納入中國在岸債 每月或失75億美元資金流入
港股10連陰 兩周累跌1400點
港家庭負債佔GDP升至75.5％新高
時代集團：獲太古廣場崇光減租
內地信用卡ABS拖欠率急升
百威下周一掛牌 暗盤微升
白宮傳研逼中資企業美退市 擬限養老基金投資中國 阿里京東早段挫4%
WeWork換管理層 前CEO親信傳被炒
Thomas Cook累英政府保險業損48億
港府收塱原37公頃地不作建屋 佔古洞北粉嶺北首階段收地面積逾半
地政總署收回土地特惠補償增3%
恒地油塘灣項目 申豁免公眾停車場面積
尚‧珒溋首輪218伙料沽近半
CCL三大指數連跌5周 5個月低位
夾公仔機店48萬租駱克道萬呎舖
陸振球：左手交右手 無助解決「屋荒」
周末睇樓好去處
粉嶺高爾夫．御苑 盡覽翠綠高球場景
毗鄰高爾夫球場 國際大賽場地
住客會所Club Eden佔地近6萬呎
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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通訊局︰TVB黎瑞剛無違廣播條例 指黎雖具否決權 惟不構成控制權
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