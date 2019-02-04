CCL三大指數連跌5周 5個月低位

此外，四大分區指數方面，連續兩周三跌一升，其中新界西CCL Mass最新報166.27點，按周升0.07%，屬四區中唯一錄得升幅的地區。

太古城3房實呎16785元 回到兩年前

事實上，二手續錄低價成交，其中十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，新近有3房戶造價則重返2年前水平。美聯區域經理范浩銘指出，上述太古城寶安閣中層A室，實用面積706方呎3房戶，原業主最初叫價1,238萬元沽售，最終減價53萬或4%、至1,185萬元成交，實呎16,785元；資料顯示，上址對上一層的同類單位，於2017年6月以1,190萬元售出，即上述新成交呎價重返2年前水平。原業主於2011年3月以約768萬元購入上址，帳面獲利約417萬元或54%。

蕭定一2.1億沽殷然「六按」複式

社會衝突未止，再有名人沽貨套現離場。市場消息指，由中國創意數碼（8078）主席蕭定一持有的西半山殷然頂層複式天池屋，實用面積2,575方呎，4套房間隔，連1,196方呎天台及私家泳池，並附有兩個車位，今年1月最初叫價以2.9億元放售，最終減價8000萬元或約28%至2.1億元易手，實呎81,553元，創屋苑呎價新高。

據土地註冊處資料顯示，蕭定一於2016年6月以1.5億元購入上址，帳面獲利6,000萬元，單位3年帳面升值40%。另值得留意，蕭氏自2017年起六度將物業加按，部分按揭貸款尚未還清。