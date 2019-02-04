尚‧珒溋首輪218伙料沽近半

尚‧珒溋首推138伙折實平均呎價高見2.43萬元，屬啟德各私宅新盤中，歷來最貴首批平均呎價，其後再以折實均呎2.52萬元加推90伙，而昨日首輪開售的218伙，整批折實平均實呎約2.46萬元。

代理消息指出，尚‧珒溋於昨日上午11時開始A組大手客揀樓，期間售約20伙；代理消息指，有買家斥資約4000萬元連購兩伙3房單位。至於昨日下午2時開始的B組散戶，代理消息指買家揀樓速度並不算快，共售出約80伙，連同A組大手客，尚‧珒溋全日售約100伙，佔可售單位數量46%。

柏蔚山匯璽各錄逾半億成交

可留意的是，自2016年起開售的中海外（0688）啟德1號I、嘉華（0173）的嘉匯、建灝的天寰、會德豐（0020）OASIS KAI TAK，首輪均告清袋或接近售罄，而內房保利（0119）的龍譽，首輪銷售比率亦有80%，尚‧珒溋的首輪銷情明顯相對遜色。

其他新盤方面，昨日只錄零星成交。新世界（0017）旗下已屆現樓的北角柏蔚山，最新售出2伙，其中2座28樓A室，屬實用1271方呎4房戶，成交價5017.1萬元，實呎3.94萬元。柏蔚山去年開售至今累沽575伙，套現138億元。

新地（0016）南昌站匯璽，則售出1期低座星鑽匯12樓B室，實用1960方呎，成交價5387.8萬元，實呎2.74萬元。匯璽本月至今售出8伙低座大單位，套現3.88億元。

海日灣II開放式特色戶實呎2.19萬

億京大埔白石角海日灣II，透過招標售出5座20樓B室開放式特色戶，實用245方呎另連192方呎天台，成交價536.6萬元、實呎2.19萬元。另恒地（0012）營業（二）部負責銷售的粉嶺高爾夫‧御苑，今日新一輪發售28伙標準1至4房戶，折實價716.3萬至2410.5萬元、折實呎價15,622至18,345元。