恒地油塘灣項目 申豁免公眾停車場面積

中信大角嘴嘉運大廈申重建商廈

資料顯示，油塘灣綜合發展項目早已獲批建28幢分層住宅，以及4幢酒店，提供6556伙住宅單位，涉逾429萬方呎，目前尚欠落實補地價。

另由中信泰富持有的大角嘴深旺道3號嘉運大廈，向城規會申請重建成1幢27層高商廈（包括4層平台以及4層地庫），並且重置物業地面現有的加油站，總樓面34.5萬方呎。

長實鶴園街商廈租客可洽命名權

此外，長實（1113）紅磡鶴園街13號重建項目，目前已進行前期工程。

長實副首席經理（租務）黃思行表示，項目將建兩幢各31層高的商廈，採取雙塔式設計，而項目名稱尚待落實，不排除承租大面積的國際集團洽談商廈的命名權。

資料顯示，項目地盤面積約4萬方呎，提供558個單位，出租單位面積由約590至990方呎，租戶亦可全層租用。

另商廈底層設逾2500方呎的商舖，以及4層地庫停車場，總樓面面積約51萬方呎，預計於2025年落成。