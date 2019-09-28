恒地油塘灣項目 申豁免公眾停車場面積

【明報專訊】恒地（0012）等持有的油塘灣大型綜合發展項目，新近向城規會申請，刪除地下公眾停車場應納入地積比率的要求。申請人指，項目現於綜合發展區地段，而土地用途的備註要求地下公眾停車場需要納入最高地積比率的計算，因應社會對公眾泊車位短缺，故希望刪除有關備註要求，以及提供更多泊車設施。
中信大角嘴嘉運大廈申重建商廈
資料顯示，油塘灣綜合發展項目早已獲批建28幢分層住宅，以及4幢酒店，提供6556伙住宅單位，涉逾429萬方呎，目前尚欠落實補地價。
另由中信泰富持有的大角嘴深旺道3號嘉運大廈，向城規會申請重建成1幢27層高商廈（包括4層平台以及4層地庫），並且重置物業地面現有的加油站，總樓面34.5萬方呎。
長實鶴園街商廈租客可洽命名權
此外，長實（1113）紅磡鶴園街13號重建項目，目前已進行前期工程。
長實副首席經理（租務）黃思行表示，項目將建兩幢各31層高的商廈，採取雙塔式設計，而項目名稱尚待落實，不排除承租大面積的國際集團洽談商廈的命名權。
資料顯示，項目地盤面積約4萬方呎，提供558個單位，出租單位面積由約590至990方呎，租戶亦可全層租用。
另商廈底層設逾2500方呎的商舖，以及4層地庫停車場，總樓面面積約51萬方呎，預計於2025年落成。