地政總署收回土地特惠補償增3%

另外，新市鎮發展區及受全港性主要工程影響的新界地區，以及港九市區的農地擁有人，可能獲得每方呎1389.6元特惠補償，而受有關發展而影響新界地區的屋地擁有人，則可能獲得根據專業估價所釐定的補償，另加每方呎2757元的特惠補償。

新世界指地價值約34.7億

新世界（0017）執行副主席鄭志剛早前於全年業績會上公布，將捐出300萬呎農地給社會，若以最新收回土地特惠補償率1158元計，相關農地總值約達34.74億元。

另日前恒地（0012）透露，在古洞北及粉嶺北新發展區中，有100萬方呎地皮是由恒地或同系公司持有，以此計算，即有關賠償涉約11.58億元。

測量師指加幅反映物價上漲

對於政府上調收回土地特惠補償率，普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，補償率上調3%僅反映物價上漲，但相信土地持有者並不希望政府以「一呎賠一呎」，而是期望政府在賠償時，亦計算地皮的發展潛力，即計算地皮重建時可發展地積比率，因此，他建議政府可優化有關賠償機制。