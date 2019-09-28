港府收塱原37公頃地不作建屋 佔古洞北粉嶺北首階段收地面積逾半

明報記者 林尚民

地政總署周四張貼收回土地公告，以落實古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展計劃，涉及784幅私人土地，面積約68公頃（即約732萬方呎），前期和第一期地盤平整，用於發展新市鎮、粉嶺繞道和相關基礎設施工程；而政府昨日再公布今次所收回之土地位置及面積等詳細資料。

據政府文件顯示，現階段政府收回之私人土地，最大一幅位於天巒、歐意花園、雙魚河附近的塱原一幅佔地約37公頃（即約398萬方呎）之土地，以地皮總面積計，規模是今次政府第一階段收地計劃約54%，亦是較為完整的一幅地皮。

立法會文件指地皮建生態公園

據資料顯示，上述收地範圍之內，除上水侯氏家族外，亦有不少知名發展商及新界鄉紳，除長實（1113）、新地（0016）兩大發展商之外，已故「新界王」劉皇發家族亦持有該地帶內部分土地。綜合土地註冊處資料，今次塱原被收回的土地之中，丈量約份92號地段188、203、800及802號，分別由永同益置業有限公司、友盟發展有限公司、大家庭有限公司持有，公司董事包括劉皇發兒子劉業強、女兒劉麗芬及劉麗華等。

劉皇發家族4地料獲5447萬賠償

上述4幅土地合共佔地47,044方呎，若以政府最新收回土地特惠補償率每方呎1158元計，料劉氏家族在上述4土地可獲約5447萬元補償。

不過，雖然政府積極收回土地，但據立法會發展事務委員會今年1月的文件顯示，今次收回之塱原土地，實際上並非用作興建住屋之用，而是興建成「塱原自然生態公園」，當中約20.9公頃（即約225萬方呎）為生態保育區域、11公頃（即約118萬方呎）為農業區域、約4.8公頃（即約51萬方呎）為遊客區域，設施包括觀鳥屋、淨化濕地、農墟及56個留宿設施供合資格農民之用。

馬屎埔收8.5公頃地 鄰近綠悠軒

今次收地計劃中，另一幅較之矚目，以及較為鄰近民居的，則位於粉嶺馬屎埔、龍躍頭附近的一批土地，項目鄰近聯和墟綠悠軒、逸峯等屋苑，佔地約8.5公頃（即約91萬方呎），而在該批土地中，部分是由在附近的烏鴉落陽持有補地價項目的恒地（0012）所持有。事實上，恒地早前回應本報查詢時亦指出，在政府首階段的收地中，約有100萬方呎土地是由該公司所持有。