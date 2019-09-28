Thomas Cook累英政府保險業損48億

【明報專訊】《金融時報》報道，英國老牌旅遊公司Thomas Cook倒閉，令英國政府和旅遊業保險支出超過5億鎊（約48億港元）。根據英國政府數據，租用1000班包機運載滯留海外旅客返回英國，估計耗費1億鎊（約9.66億港元）。英國旅遊組織牌照（Atol）的保險計劃，則要為未使用的旅遊服務，退款4.2億鎊（約40.6億港元）。這將為Atol的母基金Air Travel Trust帶來壓力。根據最近的帳目報告，Air Travel Trust的淨資產有1.7億鎊（約16.4億港元）及價值4億鎊（約38.6億港元）的保單，總共可動用的金額為5.7億鎊（約55億港元）。
復星澄清：財務影響有限
《金融時報》引述商業諮詢公司AlixPartners的估算，巴克萊、摩根士丹利、裕信（UniCredit）、瑞信和蘇格蘭皇家銀行等，也將因為Thomas Cook倒閉而面臨高達18億鎊（約174億港元）的減記。熟知Thomas Cook債務狀况的人士預計，債券持有人將要減記9億至10億鎊（約87億至96.6億港元），放貸人將減記5.5億至8.25億鎊（約53億至79.7億港元）。英國國會議員透露，將對Thomas Cook倒閉進行調查，重點是其會計手段、高層薪酬及審計師角色。
Thomas Cook最大股東——復星國際（0656）發公告澄清，指截至6月底，集團持有Thomas Cook約18.6%的權益，帳面價值約3.27億元人民幣（約3.6億港元），Thomas Cook破產對集團財務影響有限。復星稱，在6月30日後，對Thomas Cook沒有進一步增持，亦沒有向Thomas Cook提供任何擔保，也沒有就Thomas Cook可能的資本重組作任何投資。