Thomas Cook累英政府保險業損48億

復星澄清：財務影響有限

《金融時報》引述商業諮詢公司AlixPartners的估算，巴克萊、摩根士丹利、裕信（UniCredit）、瑞信和蘇格蘭皇家銀行等，也將因為Thomas Cook倒閉而面臨高達18億鎊（約174億港元）的減記。熟知Thomas Cook債務狀况的人士預計，債券持有人將要減記9億至10億鎊（約87億至96.6億港元），放貸人將減記5.5億至8.25億鎊（約53億至79.7億港元）。英國國會議員透露，將對Thomas Cook倒閉進行調查，重點是其會計手段、高層薪酬及審計師角色。

Thomas Cook最大股東——復星國際（0656）發公告澄清，指截至6月底，集團持有Thomas Cook約18.6%的權益，帳面價值約3.27億元人民幣（約3.6億港元），Thomas Cook破產對集團財務影響有限。復星稱，在6月30日後，對Thomas Cook沒有進一步增持，亦沒有向Thomas Cook提供任何擔保，也沒有就Thomas Cook可能的資本重組作任何投資。

（綜合報道）

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