WeWork換管理層 前CEO親信傳被炒

公司「瘦身」 為明年IPO作準備

消息稱，WeWork將從1.2萬名員工當中裁減數千職位，而與紐曼關係密切的10多名親信、WeWork內部稱為「橢圓形辦公室」的高層，部分也將被撤換。新任行政總裁明森（Artie Minson）和甘寧漢（Sebastian Gunningham）將一改WeWork以往放任的作風，把公司厲行「瘦身」，為可能在明年的首次公開募股（IPO）作準備。

《金融時報》引述合情人士稱，為控制成本，WeWork已暫停與業主簽訂新的租賃協議。該公司旗下的學前和基礎教育部門WeGrow、名為Rise by We的健身俱樂部、名為WeLive的宿舍式單位租賃公司，以及早前收購的科技相關業務等，也可能被剝離。暫未知紐曼其他奢侈作風會否受到限制。

據悉，紐曼的員工當中，至少有一名司機負責駕駛其Maybach豪華房車。評級機構標普將WeWork的信用評級由B下調至B-，前景展望為負面，原因是憂慮其推遲IPO可能面臨流動性不足。

（綜合報道）

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