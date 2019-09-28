白宮傳研逼中資企業美退市 擬限養老基金投資中國 阿里京東早段挫4%

彭博社引述引消息人士稱，美國白宮官員正討論限制美國投資者向中國投資的方式，可能為整個金融市場帶來衝擊，影響到與主要指數相關的數以十億美元投資。消息指，白宮正考慮的可能途徑，包括要中國公司從美國證券交易所退市，並限制美國資金通過政府養老金基金進入中國市場。美國官員也在研究如何限制美國企業管理的指數，納入中國企業。數以百計的中國企業自去年起納入了MSCI的指數，引起了美國政界的不滿。消息指，美國官員對具體做法未有定案，任何方案均要獲得美國總統特朗普批准，而他已為相關討論開綠燈。消息人士稱，白宮正與共和黨籍重量級參議員魯比奧（Marco Rubio）討論，研究是否支持立法，限制對華投資。不過白宮尚未為相當事宜與中國政府討論。在美國掛牌的京東昨天亦大跌近4%，恒指夜期昨晚亦跌超過100點。

研中國股票納國際指數比例設限

市場擔心美國商業投資疲軟和企業利潤增長緩慢，可能會限制商界繼續僱用人手，影響到消費者支出。不過8月美國耐用品訂單出乎意料按月增0.2%。8月PCE價格指數按年升1.4%，升幅連續4個月相同。8月核心PCE價格指數則按年升1.8％，是1月以來最大升幅。

摩通高盛等晤中國監管部門

摩通和高盛等華爾街大行的高層，昨與中國監管部門高層會晤，反映中美貿易戰未妨礙跨國大行爭奪中國金融市場每年約90億美元的利潤。根據彭博社取得的議程顯示，昨到北京金融街麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店與美國大行高層會晤的中國官員，包括人民銀行行長易綱及中國證監會高層，反映中國正加快開放金融領域。

學者：沒美企參與 中國難真正國際化

北京大學光華管理學院金融學教授Michael Pettis稱，中國下定決心改革金融市場，而且知道沒有美國大企業參與，就很難擁有真正國際化的市場。 根據議程，其他參與昨日會議的還包括：中國財政部副部長廖岷、中國證監會副主席方星海、高盛營運總監沃爾德倫（John Waldron）和摩根士丹利國際業務全球主管佩蒂加斯（Franck Petitgas）。經營對冲基金公司Citadel的格里芬（Ken Griffin）、花旗集團副董事長麥克唐納（Alan MacDonald）和Blackstone Group亞洲子公司董事長黑迪（Chris Heady）也在名單上。

（綜合報道）

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