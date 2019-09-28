百威下周一掛牌 暗盤微升

輝立數據則顯示，百威暗盤收報27.35元，較招股價升1.3%。兩暗盤交易場分別錄得1409萬元及1.5億元的成交。百威本次公開上市一手中籤率100%，香港公開發售方面超額認購2.64倍，國際發售則為輕微超額認購。百威此次總計集資381.5億元，若日後行使超額配股權可再集資58億元。

此外暗盤受熱炒的有同期招股的細價股馬來西亞工程公司TBKS HLDGS（1960），於耀才交易場收報0.73元，較招股價0.5元升46%。

近期湧現一批新股招股，規模較大屬「鞋王」百麗國際分拆出的滔搏國際（6110），招股價定於8.3元至10.1元，入場費為10,201.77元，市場消息指其現時國際配售方面已獲超額認購。

亦有一隻外資新股下周一將加入招股行列，即提供視力矯正服務的德國眼科公司德視佳（EuroEyes）（1846）。該股定價每股6.2元至8.8元，每手1000股，入場費最多為8,888.68元。公司此次全球發售7933萬股，其中90%作國際配售，10%為香港公開發售。以中位數計，德視佳將集資5.27億元。