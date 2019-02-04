內地信用卡ABS拖欠率急升

信用卡欠款證券化 上半年總值2660億

內地銀行自2015年開始將信用卡欠款打包為證券出售，主要為交通銀行（3328），和招商銀行（3968）、中信銀行（0998）等中型銀行，截至今年上半年底累計發行2660億元（人民幣，下同）。7家樣本銀行在2018年底佔信用卡未償餘額近一半，不過四大國有銀行沒有將信用卡資產證券化。

惠譽認為，中國信用卡拖欠率上升，突顯信用卡借貸快速增長帶來的風險。另外，監管當局在2018年嚴厲打擊網上貸款，一些信用卡借款人從網貸借款後無法續借，增加信用卡拖欠率上升。至今年6月底，應收帳款餘額已達到7.23萬億元，估計在2018年底，家庭債務佔GDP比率和可支配收入佔比，由2008年底的18%和31%，已分別升至約53%和85%。

過去5年信用卡貸款的每年複合增長率達到近30%，不過銀行因應信用卡違約率上升更為審慎，監管當局亦採取行動，在今年上半年增長已降至5.4%。最近有銀行因未遵守總體信貸額度管理規則，或未對申請人進行審慎的收入核實而被罰款，監管機構也愈來愈重視以借款人，而非產品為基礎管理客戶的信用額。惠譽認為，監管行動雖然在短期內會加快銀行確認貸款損失，不過銀行更嚴格地審批和管理信用卡貸款，對擴張採取更謹慎的態度，將有助改善未來的信用卡表現。