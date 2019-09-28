時代集團：獲太古廣場崇光減租

指集團議租能力高 減租幅度達雙位數

集團截至今年6月底止，全年度收益為24.41億元，按年升5.9%，但純利按年倒退51.1%至1.26億元。集團擬派末期息每股2仙，按年少67%。集團主席兼執行董事楊華強（圖）表示，雖然面臨中美貿易戰等不明朗因素，但北美洲佔集團收益比率已降至只有20%，集團未來會積極拓展大中華區的零售業務。

集團零售業務所得收益按年升80.7%至5.7億元，不過因應銷售、分銷及行政等營運開支增加，影響純利表現較去年同期倒退。同時，由於集團去年11月收購了意大利男裝皮鞋品牌A. Testoni，因此略微攤薄代理品牌收益，零售分部稅前溢利按年跌64.2%至790萬元。

楊華強指，集團會逐步收窄品牌的虧損，目標是在未來3年間達至收支平衡。集團目前共營運7個品牌，當中包括Kenneth Cole、Cole Haan及TUSCAN'S等。