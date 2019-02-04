港家庭負債佔GDP升至75.5％新高

平均按揭成數仍遠低於2009年

報告同時指出，新批按揭的平均按揭成數由半年前的45.5%上升至今年第二季的47.5%，金管局強調，儘管平均按揭成數輕微上升，但是仍遠低於2009年9月實施第一輪逆周期宏觀審慎監管措施前所錄得的64%。然而當局提醒，如果本地經濟增長疲弱持續，或會對家庭收入造成負面影響，大幅削弱個人債務負擔能力，倘若個人收入下跌10%，新做按揭的償債指數可能會由目前的48.9水平，顯著上升至54.3，所以銀行應警惕個人債務負擔上升所帶來的風險。

營商信心削弱 銀行信貸需求料減

金管局又指出，本港銀行同業隔夜拆息及港元隔夜平均指數均呈上升趨勢，而且在今年第二季的波動明顯增加，認為拆息顯著上升主要受大型新股認購活動以及上市公司派息帶來預期的流動性需求等因素影響。

當局預料，中美貿易糾紛進一步升級，加上本地經濟狀况疲弱及近期的社會事件，可能會削弱營商信心並減少對銀行信貸的需求，而部分主要央行採取貨幣寬鬆措施的時機及規模變得不明朗，亦可能使銀行的淨息差走勢變得難以預測。零售銀行的淨息差於今年第二季擴闊至1.66厘，去年同期為1.61厘。