港股10連陰 兩周累跌1400點

總結過去一星期，恒指挫480點，連續兩星期下跌，全周表現最差為瑞聲（2018），累跌8.9%；部分藥品失落帶量採購的中生製藥（1177）則累跌5.9%；國指過去一星期也累跌226點，表現最差是國藥（1099），累挫10.4%。另外，港股通從昨日起至10月7日暫停，滬深股通則下周二（10月1日）起至10月7日暫停。

個別板塊表現方面，日前國務院常務會議宣布明年起取消煤電價格聯動，改以基準電價加上下浮動機制，但同時表明電價明年只能下浮，令火電、煤炭及電力股齊受壓。火電股潤電（0836）挫4.4%、華能（0902）跌3.3%、大唐發電（0991）跌1.9%；神華（1088）、中煤（1898）與兗煤（1171）亦有逾1%跌幅。

另外，國家統計局昨日公布，8月份全國規模以上工業企業利潤按年下降2%，7月份為按年增長2.6%，累計首8個月則按年減少1.7%，跌幅與首7個月持平。其中，汽車行業首8個月利潤按年跌19%，但跌幅較首7個月收窄4.2個百分點。汽車股先低後穩，吉利（0175）獲中銀國際改叫買，彈升3.6%，是昨日表現最好藍籌。