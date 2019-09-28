富時羅素意外無納入中國在岸債 每月或失75億美元資金流入

明報記者 歐陽偉昉

富時羅素為市場准入訂立多項標準，中國在岸債市目前符合第一級標準（見表2），不過要進入更多資金追蹤的WGBI，需要達到第二級標準。富時羅素在檢討文件表示，指數使用者認為中國國債市場已為達到最高標準作出明顯改進，因此留在升級觀察名單。彭博社指出，雖然市場連接通過港交所的債券通改善情况，不過部分外資認為市場太少對冲工具，而且包括國債在內的在岸債券市場被內地銀行主導，它們購入並持有不少債市，減低市場流動性。

興業證券：放觀察名單有利推動改革

興業證券則認為，富時羅素是國際指數公司中納入標準最透明、條件最苛刻，目前納入的新興市場國家僅3個。報告認為，中國目前的主要差距在外匯市場深度以及資本項目開放等方面，富時羅素將中國繼續放在觀察名單上，有利迫使中國加強金融改革。

高盛早前預期，納入WGBI可為中國債市每月帶來60億至75億美元額外流入，雖然今次未能成功納入，不過中國在岸債市沒有大幅波動，中國10年期債息收市報3.158厘，微升13點子（1厘等於100點子），與近日走勢大致相同。

中國在岸債市無大幅波動

多倫多道明銀行高級新興市場策略師Mitul Kotecha表示，未能納入出乎意料之外，認為或在外匯套期保值出現問題，不過中國仍在觀察名單上，可能只是推遲納入。渣打銀行則預期，若富時羅素在明年決定將在岸債券納入WGBI，2021年人民幣債市的佔比將會佔5%，預期會因此帶來1500億至2000億美元流入中國債市。

興業證券認為，外資參與在岸人民幣債券市場主要受周期因素影響，隨着美國和歐洲央行開始貨幣進入寬鬆，外資流入中國市場有望進一步提升。

不過，雖然8月份外資持有境內債券2.03萬億元（人民幣，下同）再創新高，但增速有所放緩，8月份只增120億元，遠低於7月的620億元。