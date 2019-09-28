證監諮詢基金受託人發牌制

現時條例規定12種於香港受規管活動，涵蓋證券交易、資產管理及提供機構融資意見等活動，證監於諮詢中提出，希望將公共基金相關行事加入其中作為第13種受規管活動。諮詢文件顯示，建議的規管將會涉及多類公共基金，包括單位信託、互惠基金、房地產投資信託基金（REITs）及集資退休基金等，強積金因已受積金局規管，因此獲豁免。

「頂層」存管人需獲發牌或註冊

諮詢建議，本港基金的「頂層」存管人及從事與業務相關職能的職員將需要獲證監發牌或註冊。所謂「頂層」，是指基金公司的首要保管人或單位信託的受託人之類，代理人不在其範圍內。證監將會為此類新規管活動設計發牌考試，有關人士或職員亦將會有12至18個月過渡期，此外會豁免經驗豐富的人員。

證監表示，全球金融危機過後，多個海外司法管轄區已經對各自基金制度進行強化，惟現時香港的公眾基金存管人並不受特定發牌制度所限，亦沒有監管機構持續監督，因此確保其受到規管時遇到不少實際困難。