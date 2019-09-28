證監諮詢基金受託人發牌制

【明報專訊】證監昨日推出諮詢，建議規管公眾基金的受託人及保管人，希望將其引入新一類受規管活動，即以證監會認可集體投資計劃的存管人身分行事。若條例通過，存管人將屬於受香港《證券及期貨條例》監督的中介人的一類，與股票經紀、顧問及基金經理一樣，需要證監發牌才能執業。諮詢將於今年12月31日截止。
現時條例規定12種於香港受規管活動，涵蓋證券交易、資產管理及提供機構融資意見等活動，證監於諮詢中提出，希望將公共基金相關行事加入其中作為第13種受規管活動。諮詢文件顯示，建議的規管將會涉及多類公共基金，包括單位信託、互惠基金、房地產投資信託基金（REITs）及集資退休基金等，強積金因已受積金局規管，因此獲豁免。
「頂層」存管人需獲發牌或註冊
諮詢建議，本港基金的「頂層」存管人及從事與業務相關職能的職員將需要獲證監發牌或註冊。所謂「頂層」，是指基金公司的首要保管人或單位信託的受託人之類，代理人不在其範圍內。證監將會為此類新規管活動設計發牌考試，有關人士或職員亦將會有12至18個月過渡期，此外會豁免經驗豐富的人員。
證監表示，全球金融危機過後，多個海外司法管轄區已經對各自基金制度進行強化，惟現時香港的公眾基金存管人並不受特定發牌制度所限，亦沒有監管機構持續監督，因此確保其受到規管時遇到不少實際困難。