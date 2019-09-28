證監凍結3帳戶逾2.5億資產

憲報未提涉上市公司及有關人士

憲報顯示，截至今年6月30日，帳戶中證券及現金估值為3240萬元，即僅餘有關資產的不到兩成。證監表示，將尋求法庭對該名人士頒布須向上市公司作出賠償的命令。證監續稱，發出禁令是要防止有人操作帳戶，以防止帳戶內資產遭耗散，以待法律程序結束。憲報內並未有指出涉及的上市公司及有關人士為何人。

證監今年內頻繁出手凍結經紀行內涉事戶口，其中規模較大涉及兩家公司中國智能（0395）及中國鼎益豐（0612），因二者涉市場操控。今年證監兩次要求凍結總計18家經紀行內戶口的鼎益豐涉事資產，其中不乏大手持有該股者。根據中央結算系統，受限經紀行之一廣發證券就持有2.7億股鼎益豐，以該股23.1元停牌價計算，市值62億元。此外，兩遭查公司關係亦不尋常，披露易顯示鼎益豐於去年6月持有中國智能5.4%股權。

證監指本次個案與一人對上市公司違例有關，凍結戶口後將根據條例第214條採取行動，亦符合往常慣例。根據證券及期貨條例，第214條為上市公司成員權益受到損害情况下的補救辦法。根據法例，若證監認為該公司的業務中涉及欺壓股東；對股東作出虧空、欺詐等失當行為；股東未獲合理提供公司相關資料；或對股東造成不公平損害，以上四種情况，均可啟動本條法例。