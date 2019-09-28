2017年證監揭發事件 通訊局審視股權架構

證監曾發有條件豁免 法庭推翻

當時證監會曾向TVB發出有條件的清洗豁免，但TVB入稟高院提出司法覆核，要求法庭頒令推翻證監會裁決，最終高院裁定TVB得直，惟事件亦引起通訊局介入，審視TVB的股權架構是否符合《廣播條例》的要求，以及有否未向通訊局提交有關2015年及2016年股權變動申請的全面資料。由於TVB未能在去年1月的限期前取得通訊局最後評定，回購計劃最終胎死腹中。

去年諮詢倡放寬外資股東投票權

本港對外資持有免費電視的股權限制甚多，外資股東的投票權不可以超過10%，否則要得到當局批准。去年2月政府曾就《廣播條例》諮詢公眾，建議放寬外資股東投票權至15%或以上，但維持免費電視所有外資股東總投票權亦不得超過49%，同時政府亦建議放寬跨媒體擁有權的限制。不過公眾諮詢結束後到目前為止，政府尚未有跟進工作。