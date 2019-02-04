通訊局︰TVB黎瑞剛無違廣播條例 指黎雖具否決權 惟不構成控制權

明報記者 陳偉燊、李哲毅

TVB在2017年啟動回購計劃，但證監會出招，要求收購及合併委員會不讓TVB股東就授出豁免清洗交易方面投票，最終遭TVB提出司法挑戰而令證監會作罷。但通訊局遲遲未就股權變動申請作評定，TVB最終在2018年1月叫停回購計劃。

黎瑞剛擁提名董事否決權

通訊局直到昨日作出最終裁決。根據通訊局的審視結果，YL作為TVB的大股東，雖然黎瑞剛連同有投票權及沒有投票權股份，合計在YL持股79.01%，持股量較陳國強多，當中包括在YL持有32%具表決權股份及84.6%無表決權股份，並有權據YL股東協議，就YL提名董事加入TVB董事局具否決權，但是通訊局指出，股東行使否決權以阻任何決定通過，不構成《廣播條例》所界定的行使控制權。

另外，TVB指出，按照YL董事之間的「理解及常規」，是由陳國強領導董事局決定如何就YL所持的TVB股份行使表決權，YL現任董事亦已證實有關安排，通訊局表示，未有足夠證據顯示TVB在陳述上有誤導。同時，YL的股東協議亦沒有條文讓黎瑞剛或其旗下的華人文化可確保TVB的事務能夠按照其意願處理。該局最終認為，沒有證據顯示TVB及有關人士違反《廣播條例》有關「不符合持牌資格人士」或「受限制表決控權人」的規定。

TVB保證黎為非表決控權人

依最終裁決，通訊局在程序上已取得TVB及相關人士作法定承諾書及聲明，確保日後陳國強經YL在TVB為具表決控權人，黎瑞剛為非表決控權人，以及確保落實足夠防範措施。通訊局指TVB在2015年及2016年向通訊局提交股權變更申請時，沒提及YL股東之間的協議，但該局指沒足夠證據顯示TVB在申請過程中蓄意隱瞞。由於當年的申請不完全，通訊局程序上撤銷有給予TVB的股權變動申請批准，及重新接納其股權變動申請，並批准了股權變動。

通訊局亦指出，TVB要採取行動表明其在2015年及2016年進行股權變動申請時，黎瑞剛並非在TVB具行使控制權的表決控權人，在之後亦然。

TVB：歡迎通訊局審視結果

TVB回應指出，歡迎通訊局的審視結果，並明言有關結果，印證其在事件中一直有遵守《廣播條例》相關條文。TVB昨日收報13.16元，逆市升1.5%。