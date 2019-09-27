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維他奶家族成員6200萬購赤柱翠屋

【明報專訊】社會氣氛不穩，中小型物業樓價受壓，但豪宅市場仍不乏大額成交。有名人毋懼動盪局勢，斥資6200萬元購入赤柱翠屋一個1700方呎單位。土地註冊處資料顯示，赤柱村道49號翠屋地下D單位，實用1783方呎，本月中以6200萬元連車位售出，實呎34,773元，登記買家為維他奶家族成員羅友義及相關人士。

盈翠細兩房838萬 同類新高

上述單位原業主為英皇娛樂酒店行政總裁余永焯妻子余黃映彰，2015年以5050萬元購入，持貨4年，帳面獲利1150萬元或22%。

另一方面，青衣盈翠半島有432方呎的細兩房戶，新近以838萬高價沽出。中原分行區域營業經理陳輝麟表示，盈翠半島9座中高座A室，實用面積432方呎，新近以838萬元成交，實呎19,398元，成交價為該屋苑同類戶型新高價。原業主於2010年以303萬元購入，帳面獲利535萬元或1.8倍。

尚悅兩房跌穿500萬　

重返年初價

不過，部分屋苑樓價續見下調。美聯區域經理鄧熾軒表示，元朗尚悅8座中高層E室，屬實用面積356方呎兩房間隔，原業主最初叫價510萬元，經議價後減價12萬元或2.4%，終以498萬元獲外區上車客承接，實呎13,989元，成交價重返今年初水平。原業主2014年以約343.9萬元買入，帳面獲利逾154萬元或45%。

屯門時代廣場兩房跌穿400萬

另外，屯門時代廣場有2房戶跌穿400萬元。美聯區域聯席董事梁浩文稱，上述單位為C座低層5室，實用面積272方呎，以398.8萬元成交，實呎14,662元，成交價較市價低約5%，屬該屋苑今年首錄跌穿400萬成交；原業主2010年124.8萬元購入，帳面賺274萬元或逾2倍。

相關字詞﹕維他奶 赤柱 屯門時代廣場 尚悅 盈翠半島

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