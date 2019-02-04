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匯璽III次輪352伙近售罄 兩輪累沽690伙 大手客3.3億掃8伙

【明報專訊】全城聚焦特首林鄭月娥到灣仔與市民對話之際，上周首輪銷售紅盤高開的新地（0016）南昌站匯璽III，昨次輪銷售推出352伙，消息指全日沽逾340伙、佔可售單位97％，令匯璽III累售總數增至約690伙，佔項目單位總數1172伙的六成。另內房恒大（3333）屯門掃管笏住宅，命名為「恒大‧珺瓏灣」，預計下月登場。

明報記者 林可為

匯璽III是次推出的352伙，折實平均實呎2.46萬元，折實價計整批市值46億元。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，匯璽III次輪銷售，投資客數量比首輪稍多。綜合市場消息指，昨日A組大手時段售出約35伙，上周首輪銷售，A組售約27伙。代理消息稱，匯璽III昨日最大單一成交額涉約3.3億元，有買家連購8伙分佈於7座、8座極高層、實用同為1513方呎的A室3房戶，單位定價介乎5130萬至5452萬元，總購入價料約3.3億元，意味相關買家若需繳付30%辣稅，涉辣稅約9900萬元。

另新世界（0017）西貢清水灣傲瀧、北角柏蔚山，昨合共售3伙，吸金逾1.36億元；其中傲瀧F座G2室，實用2324方呎，成交價4994萬元、呎價2.14萬元。至於柏蔚山，以3930.2萬元售出2座28樓F室4房戶，單位實用1033方呎，實呎3.8萬元，項目現時僅餘小量四房户及9伙複式戶待售。

恒大‧珺瓏灣下月登場

至於恒大屯門掃管笏新盤命名為恒大‧珺瓏灣後，短期內展開推廣，部署10月登場，示範單位設於灣仔中國恒大中心。恒大‧珺瓏灣提供1982伙，2月已獲批預售，提供1960伙分層單位，涵蓋開放式至3房，實用200餘至800餘方呎，其中300餘方呎1房戶佔近五成；另設22幢逾2000方呎洋房。

日出康城LP6下周一發售56伙

其他新盤方面，南豐將軍澳日出康城LP6，下周一新發售56伙，當中34伙實用302至1439方呎單位，以先到先得形式發售；另22伙實用1274至2739方呎單位招標發售。LP6去年9月開售迄今累售2334伙，套現191億元。興勝創建（0896）長沙灣通州街新盤West Park，亦部署登場；項目提供63伙，實用約340至570方呎，涵蓋1房至3房。

相關字詞﹕柏蔚山 傲瀧 恒大‧珺瓏灣 匯璽iii

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