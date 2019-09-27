愛爾蘭受惠英脫歐 吸投資移民

愛爾蘭已為英國脫歐準備了很久，脫歐之後，愛爾蘭作為唯一與英國接壤的歐盟成員國，將成為連接英國與歐盟之間的特殊橋樑，外來人口遷入和工作機會的增加，當然能夠推動當地房地產市場。根據愛爾蘭中央統計局6月份發布的最新數據，該國樓價變化不大，去年都柏林樓價僅上升了0.1%，反而南都柏林樓價有3.6%的升幅。評級機構標準普爾今年9月發表報告，指愛爾蘭的房屋供應量正在追趕需求量，預計未來3年內樓價增長將會放緩。

都柏林樓價最貴 其次科克

根據愛爾蘭房地產網站Daft.ie最新統計，南都柏林平均樓價約41.6萬歐元（約357萬港元），北都柏林市平均約34.9萬歐元（約299萬港元），區內樓價第二貴的地區是威克洛郡（Wicklow），平均34.4萬歐元（約295萬港元）。而全國第二大城市科克的樓價亦僅次於都柏林，平均價格達26.5萬歐元（約277萬港元）。

2008年金融海嘯後，愛爾蘭發展商資金短缺持續多年，同時人口保持增長，導致嚴重供不應求。為刺激經濟復蘇，愛爾蘭政府修訂移民法案，在2016年12月起非歐盟國家公民獲得居留許可的門檻改為100萬歐元（約857萬港元），吸引了不少外來投資者。

愛爾蘭人口 歐洲最年輕

都柏林房地產市場供不應求與當地人口紅利關係密切。愛爾蘭中央統計局數據顯示，該國目前人口約485萬，較10年前增加了35萬，預計到2040年將達到575萬。愛爾蘭是歐洲人口最年輕的國家，25歲以下佔總人口三分之一，34歲以下幾乎佔總人口一半，近40%人居於都柏林或其周邊地區。

都柏林吸引人口遷入，除了由於它是首都之外，還因為都柏林有着「歐洲矽谷」的優勢，其中美國科網巨擘facebook便計劃擴大在都柏林的辦事處，樓面翻兩番，在當地員工人數增加一倍以上。facebook目前在愛爾蘭僱用了4000名員工，但其實另兩家科網巨頭蘋果和Google當地的員工更多，僱員各達6000人。

美國科網巨頭紛紛選擇在都柏林擴張，這與當地較低的企業稅率和低成本的稅務措施有關。2015年，愛爾蘭一度成為美國最大的海外直接投資（FDI）目的地，因為它並沒有針對外國房地產投資者實施限購政策，也不設額外的海外買家印花稅。

房地產市場供應足 或礙樓價

現時抑制愛爾蘭房地產市場發展的一個因素是供應量充足，直至今季是連續第13個季度庫存保持增長。在2018年，有1.8萬個單位竣工並出售，相當於所有房屋存量的25%增長；2019年房屋供應亦相若。愛爾蘭龍頭銀行之一KBC的發言人在評論這些數據時表示：「供應的穩定持續增長無疑通過直接增加可及性和減少了恐慌購買行為，推高了近期愛爾蘭的房地產成交，但供應增加並不是造成價格下跌的唯一因素。」

Bartra已成功募集的IIP投資移民項目有6個，其中4個為養老院、1個福利房投資組合、1個旅遊地產；已成功募集的捐贈項目有兩個，分別是聖文森特醫院項目和NPWS國家自然保護區項目。受惠於Bartra團隊豐富的愛爾蘭移民經驗和投資領域專業知識，以及強大的商業網絡，投資移民項目保持100%成功審批率。

港人移民愛爾蘭 多為子女教育部署

目前Bartra在中國設有3個辦事處，分別位於上海、北京及深圳。Bartra鑑於近期對移民愛爾蘭查詢倍升，在過去的兩個月中，Hartshorn與其團隊約見100名申請者，其中20人已簽署該計劃。客戶多數為子女教育作部署，他們的移民考慮因素是一個英語國家，而愛爾蘭不乏知名學府；此外，愛爾蘭經濟表現不俗，2018年GDP增長達8.2%，經濟穩定也是移民人士考慮因素之一。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]