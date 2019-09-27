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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：不能以小人之心度君子之腹

【明報專訊】新世界（0017）突然宣布捐農地300萬方呎，我收到消息之後立刻恭喜鄭志剛，理由很簡單，有能力才可以捐，在香港，有能力捐300萬方呎地的業主，一隻手的手指可以數得晒，市場對新世界捐地的消息反應十分正面，就算內地亦有報道。不過，俗語話「曹操都有知心友，關公都有對頭人」，有外國人評論員質疑新世界捐地是別有用心，差一點可以用官商勾結來形容，我唔知道可以說什麼，只能話不要以小人之心度君子之腹。

我小時候聽過一個故事，有一個員外吩咐廚工每次煮飯的時候都多煮一些，將那些飯菜送給一些有需要的人，員外以為一定得到讚賞，原來不是，有人話員外只不過是煮多了，他自己一家人食唔晒才會分畀大家，實在毋須多謝。員外聽到之後吩咐廚工以後煮足夠的份量便可以，食完食剩才將冷飯菜汁施捨畀人。我一向以為那些是文人亂作的故事，原來一樣會在現實生活裏出現。

300萬呎足建數萬個中型單位

很多人不知道，究竟300萬方呎可幫到政府幾多，如果以地積比率6倍計算，可以起到幾萬個500至600方呎單位，現在政府手上的土地「連毛帶屎」，只能起到46萬個單位，如果有多幾個地產商跟隨，政府土地不足的問題應不難解決，房屋問題當然不是問題。不過，大家要有心理準備，當供應充足，即使經濟環境因《逃犯條例》修訂事件得到解决而轉好，樓價亦會下跌，事實上現在樓價已經大幅脫離一般市民的負擔能力，下降一些反面有利社會穩定，當然是不利地產商或者大業主。

發展商表達願助政府紓房屋問題

有人話新世界捐地不能即時發展，政府沒有多大興趣。不過，我認為話不能這樣說，首先我們不知道所捐土地是否能夠即時發展，即使不能，政府亦可以撥入土地儲備，全力催谷手上的46萬個住宅單位，不用擔心用盡土地儲備，事實上這300萬方呎土地影響力是非常巨大，同時亦帶出一個正面訊息，地產商是願意協助政府解決房屋問題。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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