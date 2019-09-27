譚新強：在耶魯討論香港和中美問題

一班耶魯畢業生更早在1901年成立了Yale-China （雅禮協會），在中國進行教育和傳教工作。協會的主要基地在湖南長沙，在當地設立了雅禮中學，至今仍是全國最佳中學之一，每年耶魯仍派多名新畢業生去教英文。耶魯亦在當地創辦了華中地區最優秀的湘雅醫院和醫學院。

1949年大陸解放，Yale-China被逼撤至香港。後來協會捐款協助錢穆成立今年慶祝成立70周年的新亞書院。我有一個姐姐是新亞校友，她非常推崇錢穆的國學修養，但說很難聽得懂他的無錫口音。

到了1979年，中國開始改革開放，Yale-China馬上重回長沙，重拾社會服務工作。 除慈善工作，耶魯亦盛產美國駐華大使，包括老布殊、洛德（Winston Lord）、雷德（Clark "Sandy" Randt）和駱家輝等。

在美國本土政界，耶魯舊生更人才濟濟。耶魯曾教育過5位總統（僅次哈佛），和無數政客、高官和大法官。耶魯舊生更創立了美國中央情報局（CIA）的二戰時前身美國戰略情報處（OSS）。

美政壇耶魯骷髏會影響力最大

不少人誤會「共濟會」（Freemasonry）和「光明會」（Illuminati）等所謂秘密組織在美國政壇有極大影響力。但事實是Freemasonry只是一批中產階級的玩意，一點影響力都沒有，Illuminati更早已煙消雲散。毫無疑問，美國最有影響力的秘密組織是耶魯的「骷髏會」（Skull and Bones），會員包括布殊家族三代、美國前總統塔夫脫（William Taft）、《時代雜誌》創辦人盧斯（Henry Luce）、美國前國務卿克里（John Kerry），以及黑石老闆蘇世民（Stephen Schwarzman）等。

上周五我榮幸被邀請到耶魯法律學院作一場以現今香港狀况和中美貿易關係為題的講座，由Yale-China、法律和管理學院共同贊助。中午前已到達紐黑文市（New Haven），先拜訪Yale-China的行政總裁David Youtz。他和太太曾在香港居住超過10年，跟香港有深厚感情，對現今動亂非常痛心，他太太表示相信香港人本性善良，必能和平理性地處理問題，希望早日恢復安寧。David認為很可惜香港政府未有在6月初，在情况仍未嚴重惡化前，盡快作出適當妥協，或可避免災難性騷亂。我當然同意，但解釋港府未必有他想像中那麼大的自由度。

今年耶魯中國留學生不跌反升

我詢問緊張的中美關係對Yale-China的工作有何影響？他回答在過去一年，交流確遇上較多困難，不止中國學生較難拿到美國簽證，連去中國教學的簽證也被拖延。但耶魯校長沙洛維（Peter Salovey）仍公開表示歡迎全球優秀學者，絕不會受到狹獈的民粹和種族主義所影響。據聞今年來自中國的留學生不跌反升，跟其他院校的情况截然不同。

環境學院的宣博士生客氣招待我去充滿傳統的Mory's午餐，他表示對留在美國的興趣不大，已安排家人先回上海。除H-1B簽證不易拿，特朗普的反環保政策亦減少就業機會，亦令他對美國灰心，反而中國愈來愈看重環保，有更多發展機會。

講座開始前被殿堂級憲法及政治教授Bruce Ackerman邀請到辦公室聊天，他頗熟悉香港情况，對我的觀點感興趣。我認為如要徹底平息香港的動亂，必須有一個政府和人民都接受的政治解決方案，但因為一國兩制的三大漏洞，似乎很難在短期內找到答案。

我未必同意，但非常高興教授竟然比我樂觀，反駁我的三大憂慮都有解決方法。第一是2047年的期限實在太短，擔心中央不會願意「續約」。但教授表示數年前曾在北大講學，已曾跟國內學者討論此問題，而他認為基於台灣考慮，中央必須保持香港成功落實一國兩制，以此為示範作用。我希望他的觀點仍正確，但事到如今，香港真的仍可作為一個對台灣起正面作用的示範？

專家解釋憲法留白屬常態

第二，基本法模糊答應普選，但既無留下路線圖，更無時間表，令到現今處於「修憲」困境。教授為當年基本法起草委員會作辯護，指出不少國家的憲法都有留下類似空白，只定下一些principles（原則），細節就留給後人按實際情况來決定。我當然尊重憲法專家的解釋，可能真的不應過度怪責當年的起草委員會。但即使如此，似乎仍無助解決今天香港面對如何落實普選的「憲法」危機。我唯一建議仍是或許先嘗試落實較少爭議性的立法會普選，看看效果，才着手處理更辣手的特首普選議題。

第三，香港華洋混雜，基本法在投票權上，更保留19世紀不平等條約的陰影，包括容許外籍人士投票，但又歧視外傭，剝削她們的居留和投票權。教授指出"social citizenship"和"nationality citizenship"的區別，不用過度拘泥，更指出英國人在西班牙居住滿15年，也擁有投票權，但承認是因英國仍屬歐盟才容許。我不反對寬容的投票權，但也要平等，40萬的外傭也應該有投票權，香港示威者願意接受嗎？他們似乎鼓吹極端本土主義，意思是否只許擁有單一香港護照人士投票？如剔除40萬外傭、20萬駐外人員（expats），約100萬擁有加、澳、美和英等國籍的香港人，和340萬曾經或現在擁有BNO的香港人（護照過期不等如放棄國籍），剩下來的只有約240萬的正式香港人。但其中約150萬其實是在內地出生的，即是真正土生土長，而完全沒有任何其他國籍的，可能人數不到100萬！

講座本只預計由下午4時至5時半，但結果3小時才結束演講部分，然後徇眾要求，再留下來兩小時，跟有興趣的學生繼續討論，因已到晚餐時間，所以我決定請大家吃New Haven最有名的"Brick Oven Pizza"。

課室只可容納70人，座無虛席，有些人更需要站立。約六成為不同學系的中國學生，包括兩位來自港大的交換生，美國學生約兩成，亦有一些來自新加坡、韓國等各地學生，其餘的就是關注中國的教授和行政人員。

我先敍述修例風波的起因和事情的發展經過，重點指出政府缺乏危機感，竟輕視百萬人上街的嚴重性，加上拖泥帶水，毫無前瞻性的反應，結果導致如今無法收拾的殘局。繼而解述香港的先天畸形基因，至今仍無法矯正。從前歌舞昇平，大家有點錯覺認為香港跟紐約和倫敦的分別不大，但那有另外一個主要都市活在borrowed time（借來的時間）？

跟着探討香港面對的憲法、土地、傳媒和教育等問題，更已成為了中美意識型態戰的主戰場。我指出最擔心的一點是整個本來和平、目的為爭取民主的社運，不幸已變質成為一場暴力動亂，不少人的真正目的已變為恐佈的全面社會崩潰，包括經濟、法治和社會安全！

觀眾都是聰明人，當然清楚明白我的說話。演講時很少人離開，間中有笑聲，更多時候面露迷惘和憂慮。講座進行時，已有人在社交平台上發出照片和一些反應，有人形容我為radical，據說在年青人詞彙中，是個讚賞詞。有位相熟教授更發信息給我，超誇張地形容我的講座為耶魯318年來最好的一場中國主題演講，沒有BS（廢話）、沒有偏見，只有事實，和深入見解！這當然是戲言，耶魯卧虎藏龍，在真正中國權威如史景遷（Jonathan Spence）面前，我簡直是班門弄斧。

港社運日趨暴力 美國漸難支持

整個旅程至今，無論在華盛頓、紐約或耶魯，最強烈印象是絕大部分的高官、政客和大企業CEO，都非常清楚這場香港運動使用的武力已不斷升級，反而令到他們本來支持的態度，漸趨尷尬和困難。他們不可能公開支持暴亂，當然美國亦有大量投資在香港。更沒有碰過一位美國權貴認為到現時為止，港府有使用過度武力。一位前外交高官更主動跟我說，這場運動早已不是為民主。

意思是即使美國政客如佩洛西、魯比奧、甚至特朗普，公開表態支持香港示威者，甚至要立法監察和制裁香港，他們的真正目的當然只是利用這班無知的人來箝制中國。

佩洛西本說將在9月內為《香港人權與民主法案》（《Hong Kong Human Rights and Democracy Act》）舉行投票，且應可以大比數通過兩院，但仍需總統簽署和落實執行。本來已不易，因為特朗普的焦點永遠放在貿易，對所謂人權根本沒興趣（雖早前在聯合國講了兩句）。但法案似乎可能推遲，主要原因有兩個，第一就是香港動亂日趨暴力，令到美國政府很難支持一場充滿血腥的暴亂，亦當然有不少商界阻力。第二是佩洛西剛宣布正式進行彈劾質詢（impeachment inquiry），調查特朗普有否違法以拒絕發放國防援助為要脅，逼使烏克蘭總統對Joe Biden和他兒子進行有關貪腐的調查。佩洛西表示如屬實，串謀外國勢力攻擊國內政敵，必定是值得彈劾的罪行，接近叛國！

我暫時不認為夠料弄走特朗普，但這仍必即時成為國會的最逼切事務，其他所有法案都必被推遲，包括這不太重要的香港人權法，以致非常重要的《美墨加協議》（USMCA）都受影響。另一值得留意的是這荒唐事件的唯一贏家又是俄國（純屬偶然？），烏克蘭拿不到國防經費，就無法阻止俄國繼續蠶食烏克蘭東部。

除此，佩洛西一方面痛斥特朗普勾結外國勢力，但同時又容許黃之鋒和何韻詩等人到美國國會「作證」，鼓吹美國盡快制裁自己國家。此舉又何嘗不形同叛國，佩洛西有可能真心尊重和支持這些人嗎？周庭在日本的言行就更不用說了。

烏克蘭動亂後 成歐洲最窮國

我也看過香港示威者喜愛的cult片《Winter on Fire》（凜冬烈火：烏克蘭自由之戰），但實在想不到有任何值得香港借鏡之處，值得警惕的就極多。2014年，這場所謂Maidan Revolution（廣場革命），只成功推翻自己尚算民主選出來的總統，過程中死了數百人，最差的是因動亂而失去了克里米亞。亂後經濟更差，已跌為歐洲最窮國家，據說最主要出口竟然是女性！如今不止被俄國蹂躪，連美國也任意欺負，多悲哀！

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]