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周顯 投資二三事

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周顯：富豪先人一步做「基建」

【明報專訊】日前，某個大集團收購了某家A股上市公司，於是我八卦，去問問究竟內裏有何玄機，有沒有後着，是不是想注資……真正的問題，當然是值不值得投機買入啦。

線人說，其實無嘢噃，只是咁大個集團，梗係想乜嘢公司都有啲，叫起手上來，都有架生可以用，否則一旦內地有世界，到時先至去搵殼，豈非遲了一步？他說：「我們在香港，都長期揸住幾隻殼備用啦。」

所以，富豪的想法，的確是高人一班，例如說，很多人認為，大發展商手持農地，必然有很多後着。但其實，農地有租收，買來不會蝕本，老虎都要揸住一千幾百萬呎，變到當然最好，就算變不到，也不會吃虧……真正吃虧的是，假如有一天，突然可以變錢，身邊的行家都在變錢數錢，自己沒份，那就虧大了。

富豪愛「插旗」傳媒

這好有一比：香港的超級富豪，很多都擁有傳媒，為自己當喉舌，巴菲特當年都要有份《華盛頓郵報》。在科網年代，長實（1113）、新鴻基地產（0016）、新世界（0017），各有自己的科網公司，這在中文，有個術語，叫做「插旗」。

我的商界朋友，有很多都不停的在「啤」有限公司，英屬處女島公司，也不管暫時有沒有用，總之「啤」了先算，有點錢的，就去「啤」財務公司，其實都只是備用而已。

就算是我，都有理無理，整啲公司，整啲「基建」出來，皆因不知甚麼時間，這些「基建」會帶來作用！

[周顯 投資二三事]

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