張兆聰：領展「落難」 估值已反映悲觀前景

特朗普突然又轉口風，稱可能與中國較預期更早達成協議，美股先跌後大漲。港股高開後曾升至26,099點，但未幾A股跌幅持續擴大，拖累恒指曾經倒跌，尾市買盤再將市况推高。新世界（0017）宣布捐出300萬呎農地，股價升2%，相反龍頭新地（0016）則跌近0.5％。有見捐地的正面效果，恒地（0012）亦宣布捐出100萬呎農地配合政府發展；獲港府增持的港交所（0388）升1%。貿易相關股份回升，創科（0669）升2.1％，萬洲（0288）升1.3％。近日受新一輪集採影響的醫藥股回穩，石藥（1093）、中生製藥（1177）及三生製藥（1530）升幅介乎1％至3％。

內銀股撥備覆蓋率不高照炒上

財政部對《金融企業財務規則》進行修訂，要求銀行撥備覆蓋率基本標準為150%，對於超過監管要求2倍以上，應視作隱藏利潤，要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。但經過近年的經濟下滑、呆壞帳上升，內銀股撥備覆蓋率普遍不高，超過300％的更是寥寥無幾。但內銀股一於少理照樣炒上，招行（3968）最突出升3.8％，工行（1398）及建行（0939）亦升1％。

受到本港政局動盪影響，本地地產股一直捱沽，到近期政府撤回送中條例草案才回穩，而收租股、房託更是重災區，不少股份都由高位大跌20%或以上，就算是龍頭領展（0823）亦從迫近100元關口，昨日跌至85元水平，跌幅達到15%。從基本因素出發，由於今次持續示威遍佈港九新界各地，就算是領展旗下的屋邨商場亦難倖免。即使領展基本上只收取固定租金，但市場也會擔心日後續租是否仍能加租，甚至會出現減租情况。一旦盈利或分派增速遜預期，甚或出現倒退，領展以往的超高估值就有大幅回落的可能，情况有點像友邦（1299）般，成為一隻落難的優質股。

政局雖動盪 經濟衰退風險有限

當前收租股、房託的估值，不少已回到2016年初中國崩盤時的水平，反映市場對後市看法非常悲觀。但暫時香港是否會進入失業率上升、經濟持續下滑甚至衰退，可能性仍然有限。只要金融市場正常運作，樓市供不應求支撐樓價，兩大支柱仍可撐起本港經濟，情况不會太差，估值可能已頗充分反映悲觀前景。另外，領展每股帳面值約為89元，現價已低於此水平，管理層亦趁此機會大舉回購，9月幾乎每天都入市，亦對股價構性支持，短線開始有築底的條件。當然，這只是一個純粹推測，筆者並非建議立即入市，但高息的港資股確實開始到了一個吸引的水平，可密切留意。

[張兆聰 還看今朝]